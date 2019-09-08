Новости

Мосгоризбирком: Выборы в Мосгордуму проходят без нарушений 13:48
В Волгограде скончался кандидат в депутаты областной думы 13:46
МЧС увеличило зарплаты пожарных вдвое 13:43
На острове Малый Жемчужный полностью исчез каспийский тюлень 13:38
Дарья Меркулова, наблюдатель от ЛДПР: Нарушений в ходе выборов в Мосгордуму нет 13:30
Порошенко, присвоившего заслуги в обмене заключенными, подняли на смех 13:27
Подешевеют ли иномарки после снижения пошлин 13:27
Мосгоризбирком: Явка на выборы в Мосгордуму достигла 5,6 процента 13:23
Эксперты объяснили рестарт электронных выборов в Мосгордуму 13:21
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер 13:18
В Ингушетии избрали главу республики 13:10
Дед Мороз призвал голосовать на выборах 13:09
Два севастопольца вернутся домой в результате обмена заключенными 13:04
Игрока "Челси" избили из-за приставания к девушке другого футболиста 13:03
Собянин принял участие в голосовании по выборам депутатов Мосгордумы 12:50
В горах под Сочи выпал первый снег 12:44
ДИТ Москвы: Система электронного голосования на выборах в Мосгордуму работает в штатном режиме 12:42
В Астрахани зарегистрирована повышенная активность избирателей 12:42
На Урале наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах 12:40
Памфилова отметила хорошую явку на цифровом участке 9008 в Москве 12:35
На Кубани 87 участков оснастили комплексами обработки бюллетеней 12:32
В Улан-Удэ запустили бесплатные автобусы к избирательным участкам 12:29
Полиция опровергла информацию об обстреле наблюдателей в Туве 12:28
В Оренбурге врио главы региона проголосовал на губернаторских выборах 12:20
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 12:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Памфилова отметила хорошую явку на цифровом участке 9008 в Москве

Текст: Галина Мисливская

Жители регионов активно голосуют на цифровых избирательных участках в Москве, заявили в ЦИКе. В воскресенье глава комиссии Элла Памфилова посетила участок 9008 в центре столицы. О своих впечатлениях она рассказала по видеосвязи с Информационным центром ЦИК.

На цифровом участке 9008 зарегистрировались граждане из 19 регионов, в 16-ти из которых в Единый день голосования выбирают губернаторов, а в трех - депутатов Госдумы. "На этот момент здесь проголосовали 40 человек из 188-ми, которые здесь зарегистрированы", - рассказала Элла Памфилова.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
ЦИК зафиксировал высокую конкуренцию на выборах

"Это хорошая явка, значительно выше, чем на выборах в Москве и в тех регионах, за которые эти избиратели голосовали", - отметил зампред ЦИК Николай Булаев.

По мнению Эллы Памфиловой, высокая активность на цифровых участках связана с тем, что на них регистрируются "мотивированные люди", настроенные на участие в голосовании, обладающие гражданской ответственностью и интересующиеся новыми технологиями.

Напомним, 8 сентября впервые в истории российских выборов были организованы цифровые участки в Москве для голосования на выборах губернаторов 16 регионов и депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. Всего на 30 участках зарегистрировались более 2 тысяч граждан.

По итогам эксперимента Центризбирком намерен расширить географию цифровых участков на всю страну. По словам Эллы Памфиловой, в следующем году их может быть создано порядка 2,5 тысячи, а в 2021 году - пять тысяч. Это даст возможность гражданам голосовать на проходящих в их регионах выборах, находясь в любой точке России.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Ингушетии избрали главу республики
Глава бундестага предостерег от саботажа "Северного потока - 2"
Варшаву призвали к диалогу с Москвой
Депутат Европарламента призвал Париж отменить антироссийские санкции
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть