Памфилова отметила хорошую явку на цифровом участке 9008 в Москве

Жители регионов активно голосуют на цифровых избирательных участках в Москве, заявили в ЦИКе. В воскресенье глава комиссии Элла Памфилова посетила участок 9008 в центре столицы. О своих впечатлениях она рассказала по видеосвязи с Информационным центром ЦИК.

На цифровом участке 9008 зарегистрировались граждане из 19 регионов, в 16-ти из которых в Единый день голосования выбирают губернаторов, а в трех - депутатов Госдумы. "На этот момент здесь проголосовали 40 человек из 188-ми, которые здесь зарегистрированы", - рассказала Элла Памфилова.

"Это хорошая явка, значительно выше, чем на выборах в Москве и в тех регионах, за которые эти избиратели голосовали", - отметил зампред ЦИК Николай Булаев.

По мнению Эллы Памфиловой, высокая активность на цифровых участках связана с тем, что на них регистрируются "мотивированные люди", настроенные на участие в голосовании, обладающие гражданской ответственностью и интересующиеся новыми технологиями.

Напомним, 8 сентября впервые в истории российских выборов были организованы цифровые участки в Москве для голосования на выборах губернаторов 16 регионов и депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. Всего на 30 участках зарегистрировались более 2 тысяч граждан.

По итогам эксперимента Центризбирком намерен расширить географию цифровых участков на всю страну. По словам Эллы Памфиловой, в следующем году их может быть создано порядка 2,5 тысячи, а в 2021 году - пять тысяч. Это даст возможность гражданам голосовать на проходящих в их регионах выборах, находясь в любой точке России.