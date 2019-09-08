Политтехнолог: Выборы депутатов Мосгордумы прошли прозрачно

Отсутствие серьезных нарушений на выборах депутатов Мосгордумы говорит об их прозрачности и эффективности инструментов наблюдения за голосованием, в том числе видеонаблюдением. Об этом "РГ" заявил в кулуарах онлайн-марафона "Ночь выборов-2019" политтехнолог, гендиректор консалтинговой и PR-компании "ИМА-консалтинг" Вартан Саркисов.

"Современные методы наблюдения реально работают и делают ситуацию на избирательных участках предсказуемой, спокойной и прозрачной", - подчеркнул он.

При этом уровень конкуренции на этих выборах в Мосгордуму вполне сравним с прошлой избирательной кампанией 2014 года, добавил политтехнолог. "Число зарегистрированных кандидатов практически неотличимо - сейчас их чуть меньше, но и подписей для регистрации нужно было собирать больше. В среднем по 4-6 кандидата на каждом избирательном округе, это нормально", - сказал он. Похожи эти выборы в Мосгордуму на прошлые и по явке в районе 20 процентов, считает Саркисов.

Напомним, москвичи 8 сентября выбирали 45 депутатов городского парламента - избирательные участки закрылись в 20:00, сейчас идет подсчет голосов.