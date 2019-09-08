Президент России Владимир Путин принял участие сразу в нескольких мероприятиях в Москве по случаю Дня города. В субботу и воскресенье Москва отметила 872-й день рождения, празднования прошли на десятках площадок в центре города и во всех округах.

Утром в субботу глава государства выступил на церемонии открытия Дня города в столичном выставочном комплексе ВДНХ. Церемония открытия состоялась у возрожденного фонтана "Дружба народов". Тема дружбы стала лейтмотивом праздника, отметил ведущий концерта, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. На мероприятии присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, мэр столицы Сергей Собянин, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, федеральные министры, депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным, почетные граждане столицы, деятели искусств, молодые москвичи - победители школьных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. "Сердечно поздравляю вас с праздником - с Днем города", - начал свою речь Владимир Путин. Он отметил, что неслучайно в этом году главные торжества проходят на легендарной Выставке достижений народного хозяйства, которая отмечает свое 80-летие. "Мы видим, как возродился яркий, узнаваемый образ ВДНХ, насколько бережно, с уважением восстановлены архитектурные и художественные шедевры выставки", - сказал президент. Он подчеркнул, что ВДНХ возвращает себе экспозиционную, просветительскую, общественную функцию, "подтверждает непреходящую значимость Москвы как созидательного и объединяющего центра".

"Эта роль определяет величие Москвы, является ключевой в ее многовековой истории, укреплении единства нашего многонационального народа", - отметил глава государства. По его словам, Москва - это не просто столица, а достояние России, уникальное отражение всех ее эпох.

Москва помнит о своем богатом прошлом, но при этом всегда смотрит в будущее, продолжил Владимир Путин. "Мы видим, как преобразилась столица за последние годы, это просто очевидный факт, как много сделано для создания комфортной деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроено общественных пространств", - сказал президент. Он отметил, что проблем в Москве достаточно, но их не может не быть в мегаполисе, многие районы которого по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами. "Хотел бы поблагодарить мэра столицы Сергея Семеновича Собянина, всех москвичей за слаженную, результативную работу, за готовность делом отвечать на самые сложные вызовы, добиваться высоких целей, созвучных времени. Так держать, дорогие москвичи, с праздником! Успехов и процветания Москве и всей нашей Родине!" - сказал в заключение Владимир Путин.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, лидерство для Москвы не самоцель, а средство обеспечить достойную жизнь гражданам, чтобы два миллиона детей получили качественное образование и шанс в этой жизни быть успешными, а 3,5 миллиона людей старшего поколения были обеспечены надежной социальной защитой, для того чтобы каждый москвич мог получить достойную работу и достойную зарплату. "Это, в конце концов, нужно для того, чтобы Москва оставалась локомотивом развития современной экономики", - заявил он.

Во второй половине дня вместе с мэром Москвы президент посетил Олимпийский комплекс "Лужники". Глава государства осмотрел реконструированный Дворец водных видов спорта и новый Дворец художественной гимнастики, пообщался со спортсменами, которые поблагодарили его за поддержку спорта, и посмотрел фрагменты программы гимнасток. Дворец художественной гимнастики заработал в июне этого года, это крупнейший специализированный центр гимнастики в мире, здесь можно проводить олимпийские соревнования и чемпионаты мира. Здание появилось по инициативе главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной Ирины Винер-Усмановой.