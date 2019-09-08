Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин утром приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму. Участок, куда пришел глава государства, остался неизменным: в здании Российской академии наук.

Российский лидер сказал журналистам, что важно не количество кандидатов, а качество их работы. За рубежом бывает и сотня, сравнил он.

"Важно не сколько, а важно - какого качества", - пояснил Владимир Путин.

Президент надеется, что на этих выборах представлены достойные.

Как обычно, глава государства не стал говорить, за кого отдал свой голос. Впрочем, немного он все же рассказал: кандидата лично не знает, но рассчитывает, что он "хороший, порядочный человек".