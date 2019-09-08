Собянин принял участие в голосовании по выборам депутатов Мосгордумы

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Произошло это как обычно на избирательном участке, расположенном в школе на улице Николаева в Пресненском районе.

- Сегодня в Москве очень важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные, - сказал глава города журналистам.

Он отметил, что столичный парламент во многом определяет судьбу столицы и каждого горожанина.

- Поэтому, конечно, важно самим прийти, проголосовать, никому не передоверять это важное дело.

Голосование по выборам депутатов Мосгордумы продлится до 20:00. Продлевать его до 22.00, как это было в Москве на прошлых выборах мэра, не стали. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пояснил, что все, кто хочет проголосовать, обычно успевают это сделать к 20.00

Напомню, на 45 депутатских мест претендует 225 кандидатов.