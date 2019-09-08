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08.09.2019 11:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Стало известно, сколько избирателей в Москве проголосуют на дому

Текст: Сергей Жуков

Около 130 тысяч человек на выборах в Мосгордуму отдадут свои голоса на дому. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Фото: Максим Денисов\ mos.ru
Как проходит дистанционное голосование в Мосгордуму

"На нашем сайте опубликованы сведения о количестве заявлений, которые избиратели подали, чтобы проголосовать на дому. Это 129 тысяч 726 человек", - пояснил он.

По словам Горбунова, цифра до конца дня может измениться, поскольку люди еще могут подать заявления.

В СИЗО и больницах пожелали проголосовать 1945 человек, добавил глава Мосгоризбиркома.

В выборах депутатов Мосгордумы, напомним, участвуют 225 кандидатов. Голосование завершится в 20:00.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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