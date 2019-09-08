Стало известно, сколько избирателей в Москве проголосуют на дому

Около 130 тысяч человек на выборах в Мосгордуму отдадут свои голоса на дому. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"На нашем сайте опубликованы сведения о количестве заявлений, которые избиратели подали, чтобы проголосовать на дому. Это 129 тысяч 726 человек", - пояснил он.

По словам Горбунова, цифра до конца дня может измениться, поскольку люди еще могут подать заявления.

В СИЗО и больницах пожелали проголосовать 1945 человек, добавил глава Мосгоризбиркома.

В выборах депутатов Мосгордумы, напомним, участвуют 225 кандидатов. Голосование завершится в 20:00.