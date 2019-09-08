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08.09.2019 08:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве открылись избирательные участки

Текст: Сергей Жуков

В столице стартовали выборы депутатов Мосгордумы - в 8:00 свои двери открыли более 3,6 тысячи избирательных участков.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В столице открылся Штаб по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы

Семь участков в Москве, к которым прикреплены служащие Росгвардии, начали свою работу на два часа раньше остальных. В шесть утра открылись участки N400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964. Другие заработали, как и проложено, в 8:00. Более половины участков оборудованы КОИБами.

Проголосовать москвичи могут до 20:00. Впервые жители нескольких районов города отдадут свой голос через интернет. В эксперименте участвуют три округа: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

В выборах участвуют 225 кандидатов. Список можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК. Узнать, где расположен ваш участок, можно по телефону Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Власть Работа власти Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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