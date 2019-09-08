В Москве подсчитывают голоса электронных избирателей

В электронном голосовании на выборах в Мосгордуму приняли участие 10369 человек (или 92,3% записавшихся на эксперимент). Об этом сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

По его словам, голоса уже подсчитываются. Процедура началась после того, как разделенный на семь частей ключ в присутствии журналистов и наблюдателей соединили на компьютере в один.

Напомню, ранее ключ к электронной системе голосования разделили на семь частей. Одну отдали Мосгоризбиркому, вторую - ЦИКу, третью - Совету по правам человека, четвертую - движению "Голос". А оставшиеся три части передали в участковые избирательные комиссии.