В Москве прошли контрольные прокаты фигуристов сборной России. На лед Малой спортивной арены Лужников вышли все сильнейшие. К выступлению одиночниц было приковано особенное внимание.

Прокаты были открытыми, стоимость билетов - 300-2500 рублей. Свободных мест в восьмитысячном зале почти не оказалось. Болельщики жаждали увидеть на одном льду такой состав: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, блиставшие в юниорках, а в этом сезоне перешедшие на взрослый уровень.

Самодурова, расстроенная из-за падения в короткой программе, резко отреагировала на вопрос журналистов, как она относится к тому, что трибуны разделились на поклонников Медведевой и Загитовой. Понять спортсменку можно. Однако шоу действительно уже давно делают Женя и Алина.

На контрольных прокатах Загитова безошибочно исполнила две программы, после чего призналась, что почти не нервничала, а легкий мандраж добавлял адреналина и даже помогал прыгать. Поэтому проблем с фирменным каскадом "тройной лутц - тройной ритбергер" не было. У Медведевой с прыжками все обстояло не так хорошо. Но уехавшая тренироваться в Канаду Женя уже переняла эту североамериканскую манеру: улыбаться, несмотря ни на что.

Может, у этих чемпионок и самые большие фан-клубы. Но вчера историю творили совсем другие. Туктамышева дала всем понять, что находится в отличной форме. Она чисто исполнила три сложнейших прыжка - один тройной аксель в короткой программе и два в произвольной. Если Лиза сделает все так же безупречно на официальном старте, то станет второй спортсменкой в истории, кто справился с этой задачей. Первой была трехкратная чемпионка мира японка Мао Асада в олимпийском Ванкувере-2010.

Четверных прыжков в исполнении девушек зрители тоже дождались. Сначала юные звездочки из группы Этери Тутберидзе - Щербакова и Трусова - соревновались в том, кто лучше сделает четвертной лутц, на разминке. Во время самого проката Аня с лутца упала. А вот Саша пошла на рекорд. Два четверных она уже делала на юниорских стартах. На контрольных прокатах исполнила три: четверной лутц, каскад "четверной тулуп - тройной тулуп" и еще один четверной тулуп одиночным прыжком. Тема произвольной программы Трусовой - "Игра престолов". Борьба среди одиночниц началась и будет жесткой.