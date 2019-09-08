В Москве спасли енота, застрявшего между решеток окна

На необычный вызов пришлось выезжать столичным спасателям - очевидцы сообщили, что на Амурской улице на востоке Москвы в прутьях оконной решетки застрял енот.

Зверек оказался не только очень любопытным, но и слишком проворным - сотрудникам отряда "СпасРезерв" пришлось несколько раз накидывать на него веревочную петлю, которую енот без проблем снимал лапами. Пришлось одному спасателю взять резиновую дубинку и ею отвлекать внимание животного, пока другой снова бросал петлю. В конце концов енота повязали, извлекли из решеток и передали в столичный департамент природользования и охраны окружающей среды.