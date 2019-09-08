В Нововоронеже назвали победителей "Оранжевого атома"

5 сентября 2019 года на нововоронежском многофункциональном спортивном комплексе "Старт" прошли финальные матчи Первого открытого международного чемпионата по баскетболу 3х3 Концерна "Росэнергоатом" "Планета баскетбола - оранжевый атом".

Организаторами стали Концерн "Росэнергоатом", центр спортивной подготовки "Динамо-Росэнергоатом", Нововоронежская АЭС, администрация городского округа город Нововоронеж.

Чемпионат состоял из двух этапов: первый - отборочный - прошел в атомных городах по всей России. Победители отборочных игр приехали в Нововоронеж на финальные матчи.

В финале приняли участие восемь мужских сборных от АЭС России, гости от Белорусской АЭС, команды АО "Атомэнергоремонт" и Центрального аппарата Концерна "Росэнергоатом". По инициативе Нововоронежской АЭС в турнир ввели и женское первенство. На этом Чемпионате за победу боролись четыре женские сборные.

На заключительных играх Чемпионата присутствовали почетные гости: заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин, директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров, глава Нововоронежа Николай Нетяга, глава администрации Нововоронежа Владимир Лещенко, руководитель отдела регионального развития Российской Федерации Баскетбола, победитель и призер российских, европейских и мировых первенств по баскетболу Владимир Дячок, генеральный директор центра спортивной подготовки "Динамо - Росэнергоатом", судья международной категории Сергей Фомин.

Финальные матчи Чемпионата проходили на новом уникальном баскетбольном стадионе с современным шведским покрытием, удобными раздевалками, всем необходимым оборудованием и антивандальными трибунами для болельщиков почти на 500 мест.

"В "Год здоровья" Росатома, в год 55-летия Нововоронежской АЭС мы получаем еще один замечательный спортивный объект. Нововоронеж в очередной раз подтвердил неофициальное звание спортивной столицы Концерна "Росэнергоатом", - уверен директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

"Площадка потрясающая. Очень радостно видеть, что баскетбол в малых городах развивается, причем в таких хороших условиях. Сейчас здесь играют лучшие команды атомных электростанций, но в ближайшем будущем, я уверен, мы увидим здесь лучшие команды России, а затем и Европы", - сказал руководитель отдела регионального развития Российской Федерации Баскетбола Владимир Дячок.

"Нововоронеж - самый развитый муниципалитет нашего региона с точки зрения спортивной инфраструктуры. Баскетбольная спортивная площадка будет еще одним центром притяжения для жителей города и региона. Мы надеемся, что баскетбол станет одним из любимых видов спорта среди подрастающего поколения", - отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин

Игры шли одновременно на четырех площадках. В интернете все желающие смотрели профессиональную прямую трансляцию, которая велась с пяти камер. Матчи сопровождал комментатор крупнейших международных и всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 Артем Салтыков. Голосом Чемпионата стал один из лучших ведущих (MC) Александр Невзгода, который принимал участие в Единой Лиге Европы 3х3 и Вторых европейских играх, проходивших этим летом в Минске.

Во время тайм-аутов и в перерывах между матчами гостей и участников радовала известная в регионе группа поддержки профессионального баскетбольного клуба "Динамо-Курск".

На церемонии награждения каждой команде вручили кубок "За вклад в развитие проекта "Планета баскетбола - оранжевый атом". Были названы имена самых ценных игроков каждой команды и, конечно, победители и призеры.

Среди женщин тройка лидеров выглядит так:

3-е место - Ленинградская АЭС;

2-е место - Нововоронежская АЭС;

1-е место - Белорусская АЭС.

В мужском первенстве места распределились следующим образом:

3-е место - Калининская АЭС;

2-е место - Кольская АЭС;

1-е место - Смоленская АЭС.

Организаторы сообщили, что Чемпионат станет традиционным, и в ближайшее время расширит свою географию. К участникам присоединятся баскетболисты-атомщики из города Пакш (Венгрия).



Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.