В системе дистанционного электронного голосования в Мосгордуму произошел сбой

Сервис дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму оказался временно недоступен, сообщили "РГ" в столичном департаменте информационных технологий.

"Произошел сбой в работе оборудования. Голоса избирателей не потеряны", - сообщил представитель департамента.

В ведомстве также уточнили, что сбой связан с работой оборудования по шифрованию. На тестировании подобные ситуации уже отрабатывались. Это подтвердили и в Мосгоризбиркоме.

"У нас была ситуация, когда избиратели имели сложности с заходом на форум для голосования, - рассказал зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. - Это было связано с работой оборудования по шифрованию. Сейчас все вопросы решены".

По информации Мосгоризбиркома, явка на электронное голосование на 11:00 составила около 40 процентов.