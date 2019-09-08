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08.09.2019 12:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В системе дистанционного электронного голосования в Мосгордуму произошел сбой

Текст: Сергей Жуков, Екатерина Левина

Сервис дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму оказался временно недоступен, сообщили "РГ" в столичном департаменте информационных технологий.

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"Произошел сбой в работе оборудования. Голоса избирателей не потеряны", - сообщил представитель департамента.

В ведомстве также уточнили, что сбой связан с работой оборудования по шифрованию. На тестировании подобные ситуации уже отрабатывались. Это подтвердили и в Мосгоризбиркоме.

"У нас была ситуация, когда избиратели имели сложности с заходом на форум для голосования, - рассказал зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. - Это было связано с работой оборудования по шифрованию. Сейчас все вопросы решены".

По информации Мосгоризбиркома, явка на электронное голосование на 11:00 составила около 40 процентов.

Власть Работа власти Госуправление Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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