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08.09.2019 07:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В столице открылся Штаб по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы

Текст: Сергей Бабкин
В центре столицы начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Московской городской думы.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Мониторинг голосования проводится по инициативе Общественной палаты Москвы. Штаб-квартира находится на Берсеневской набережной. В офисе есть все необходимое для наблюдения. Сюда выводится трансляция с камер на всех 3635 участках, открытых в городе.

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Фото: Сергей Бабкин/ РГ
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За трансляцией постоянно наблюдает группа мониторинга. Рядом находится группа разбора: ее специалисты будут оценивать происходящее на участках в штабном офисе. При необходимости на участки будут выезжать мобильные группы, состоящие из юристов и членов столичной ОП. Работает также так называемый Е-штаб - команда экспертов, отслеживающих ситуацию с электронным голосованием.

В штабе сегодня будут работать корреспонденты "РГ" и сообщать обо всех самых интересных событиях на выборах МГД. Пока избирательные участки еще не открыты, и специалисты штаба проверяют, правильно ли работают камеры и другие технические системы. Голосование начнется через час.

Власть Работа власти Регионы Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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