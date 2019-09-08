В столице открылся Штаб по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы

В центре столицы начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Московской городской думы.

Мониторинг голосования проводится по инициативе Общественной палаты Москвы. Штаб-квартира находится на Берсеневской набережной. В офисе есть все необходимое для наблюдения. Сюда выводится трансляция с камер на всех 3635 участках, открытых в городе.

За трансляцией постоянно наблюдает группа мониторинга. Рядом находится группа разбора: ее специалисты будут оценивать происходящее на участках в штабном офисе. При необходимости на участки будут выезжать мобильные группы, состоящие из юристов и членов столичной ОП. Работает также так называемый Е-штаб - команда экспертов, отслеживающих ситуацию с электронным голосованием.

В штабе сегодня будут работать корреспонденты "РГ" и сообщать обо всех самых интересных событиях на выборах МГД. Пока избирательные участки еще не открыты, и специалисты штаба проверяют, правильно ли работают камеры и другие технические системы. Голосование начнется через час.