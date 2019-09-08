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08.09.2019 20:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва: цифра голосования

В трех округах мегаполиса впервые - электронное голосование и по всему городу - чистые, прозрачные выборы
Текст: Екатерина Левина, Максим Милославский, Вадим Сергеев, Дмитрий Туманский
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
Москвичи в воскресенье выбирали Московскую городскую думу. На 45 мандатов претендовало 225 кандидатов. Вопреки прогнозу оппозиции, утверждавшей в ходе уличных шествий, что выбирать будет не из кого, выбор был: по пять кандидатов на мандат. Интригу с первых минут после открытия избирательных участков внесло дистанционное электронное голосование.

Такой эксперимент в столице прошел впервые. Для участия в нем в городе организовали три избирательных округа - первый (Зеленоград), десятый (Северный, Лианозово, Бибирево) и тридцатый (Центральное и Южное Чертаново). За первые же полчаса там проголосовали 10% из зарегистрировавшихся более 11 тысяч избирателей. К 10.00 эта цифра подскочила уже до 40%, а к 13.00 - перевалила за половину, а к 15.00 проголосовали уже 79,68 % электронных избирателей! Это при том что обычно в мегаполисах, и Москва не исключение, в местных выборах принимает участие порядка 20% избирателей. Чем же электронное голосование так привлекло жителей столицы? Этот вопрос корреспонденты "РГ" задали жителю района Бибирево Александру Молчанову, который голосовал с помощью планшета прямо во дворе своего дома. Оказалось, что девятнадцатилетний студент РГГУ - очень занятой человек, в своем районе он председатель Молодежной палаты, а на выборах был еще от нее и наблюдателем на 543-м участке. "Конечно, я пошел бы голосовать и по старинке, так как мне не безразлична судьба моего города. Но электронное голосование дает возможность еще и сэкономить время, и мне интересно протестировать новый способ участия в выборах. Я могу отдать свой голос прямо на ходу, - рассказал он. - Нужен только интернет и доступ к порталу mos.ru."

Фото: РИА Новости
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Всех участников электронного голосования, как выяснилось, еще в субботу исключили из списков в участковых избирательных комиссиях, чтобы не допустить возможности дублирования. В помещениях для наблюдения установили шесть специальных принтеров. Первые два печатают анонимный номер голосующего, еще два - зашифрованный голос, состоящий из множества букв и цифр. Соотнести их никак нельзя, как и определить, кто и за кого проголосовал. Расшифровать бюллетень можно только после 20.00 в воскресенье, когда разделенный на семь частей ключ соединят, по сути, создав единый пароль. Он представляет собой длинный случайным образом сгенерированный код, который еще в пятницу был разделен на семь частей. Части зашифрованного кода записали на флешкарты и передали хранителям - главе ЦИК Элле Памфиловой, председателю МГИК Валентину Горбунову, сопредседателю движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорию Мельконьянцу, председателю Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, а также председателям трех экспериментальных УИКов. Именно в блоке оборудования, отвечающего за шифрование, вчера произошел сбой в работе. Но его быстро устранили, и, как заверил замруководителя департамента информационных технологий Артем Костырко, ни один голос при этом не был утерян.

"Наличие гаджета, возможность зарегистрироваться и принять участие в голосовании развеют миф о том, что люди не интересуются выборами. Люди интересуются выборами, но современные люди отдают предпочтение современным технологиям", - прокомментировал ситуацию председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. А международные эксперты в области выборов из Франции, Италии и Австрии не скрыли своего удивления от "русского блокчейна". "Я уже был в Москве на прошлых выборах мэра. Изменилось многое, - сказал, в частности, представитель Италии, замглавы города Барбареско Альберто Бьянко. - Усовершенствовались КОИБы, появилось электронное голосование. Очень успешный эксперимент". Своим главным впечатлением назвала электронное голосование и юрист из Франции Вероник Руэз. "У нас электронного голосования нет, - посетовала она. - Французы опасаются возможных фальсификаций. Но ваши выборы показывают надежность и популярность электронных выборов. Ведь сейчас середина дня, а уже проголосовали больше 80 процентов электронных избирателей".

Популярностью в столице пользовалось и другое новшество - цифровые избирательные участки, которые позволили принять участие в выборах жителям других 20 регионов, оказавшихся в это время в Москве. Таких участков по всему городу было 30. Кто-то приехал в Москву в командировку, кто-то - на лечение, учебу, работу... Пропустить же выборы главы своего родного региона или депутата Госдумы не хочется. И вот теперь такая возможность есть. Благодаря этому бухгалтер Елена Терещук из Липецка, например, смогла принять участие в выборах губернатора своей области на избирательном участке, расположенном во дворце творчества детей и молодежи на улице Александра Невского. "Про цифровые участки узнала по телевизору, - рассказала она "РГ". - Подала заявку на портале госуслуг и вот сегодня пришла сюда проголосовать. Это очень удобно - главное, чтобы было прозрачно и надежно".

Посетила этот цифровой участок и председатель ЦИК Элла Памфилова: она убедилась, голосование проходит без сбоев, и также отметила высокую явку, объяснив это тем, что пользующиеся новыми возможностями голосования люди обычно активны и ответственны. "Человек не будет тратить время и писать заявление, если он не собирается голосовать", - сказала Элла Памфилова. Если эксперимент оправдает себя, то уже в будущем году в стране будет создано 2500 цифровых участков, а в 2021 году - 5000.

Фото: Екатерина Дементьева
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На обычных же участках голосование шло не так активно. К полудню проголосовали 5,6% избирателей, к 15.00 - 12,35%. Но сам процесс голосования, по словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, проходит спокойно и без существенных замечаний. Зафиксированы лишь незначительные инциденты. Например, на участках N 3455 и 1925 было якобы зафиксировано двойное голосование. Об этом сообщили наблюдатели. "Я, наверное, могу это объяснить только тем, что бюллетени слиплись, а камеры увидели только то, что опускается, - пояснил Горбунов. - Эти урны решено опечатать, а бюллетени пока опускают в другие". На участке в Северо-Западном округе столицы произошел курьез. По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, гражданин, сменивший фамилию и паспорт, не нашел себя в списках для голосования. И вызвал полицию. Оказалось, что его внесли в список до того, как он сменил документы. В итоге проблема решилась: избирателя включили в дополнительный список, и он проголосовал.

Отсутствие нарушений зафиксировал и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Он открылся на час раньше избирательных участков - в 7.00. А первые волонтеры пришли еще раньше - промониторить, как голосуют бойцы Росгвардии. Они традиционно приходят на специальные участки к шести утра. Позже нельзя - служба такая. "Все прошло как обычно, гвардейцы и их командиры голосовали отдельно, никто никого не контролировал", - рассказали журналистам в штабе. Это можно было наблюдать и по картинкам с камер наблюдения - они установлены на всех 3635 участках и транслировали в течение всего дня все происходящее на участках в штаб-квартиру на Берсеневской набережной. Самописцы работали идеально.

Наготове были в любой момент выехать мобильные группы из юристов и членов столичной Общественной палаты, если вдруг откуда-то поступит сигнал о нарушении. Но до обеда "отряд" выезжал по одному-единственному сигналу на УИК N 9, где собрались очереди. Там голосовали сотрудники Генштаба. Помещение не смогло сразу вместить всех желающих проголосовать, к тому же там сломался КОИБ. Его быстро "реанимировали", и ситуация стабилизировалась.

Кроме микроавтобусов мобильных групп у штаба вставали и авто с красными "посольскими" номерами. В первой половине дня офис общественников посетили дипломаты из Мексики и Нигерии, главы ЦИК Киргизии, Ирана и других стран. Всех удивляла техническая оснащенность и порядок работы штаба. Особенно то, что наблюдатели в Москве работают на энтузиазме, без зарплаты.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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