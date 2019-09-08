Выборы кандидатов в Мосгордуму прошли без нарушений

Серьезных нарушений в ходе проведения выборов депутатов в Мосгордуму не было зафиксировано. Такой итог Единого дня голосования был подведен в общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами Общественной палаты Москвы.

Отмечалось, в частности, что в ходе выборов не было произведено и ни одного удаления с избирательных участков - ни одного наблюдателя, ни одного представителя СМИ, ни одного члена комиссии и ни одного избирателя.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, отвечая на вопрос о нарушениях на цифровых избирательных участках сообщил, что жалоб и замечаний на работу цифровых избирательных участков в Москве также не поступало.

"Ни одной жалобы, ни одного замечания на работу участков не было", - заявил Горбунов.