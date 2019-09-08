Европу восхитила организация выборов в Мосгордуму

Группа международных экспертов в области выборов посетила Общественный штаб по наблюдению за голосованием в центре Москвы. Представители Франции, Италии и Австрии были впечатлены визитом на избирательные участки: особенно европейцев удивил "русский блокчейн" и наша привычка поспать в выходной.

"Я уже был в Москве на прошлых выборах мэра. Изменилось многое, - сказал представитель Италии, замглавы города Барбареско Альберто Бьянко. - Усовершенствовались КОИБы, появилось электронное голосование. Очень успешный эксперимент".

Русский блокчейн в перечне своих главных впечатлений от поездки в столицу России отметила и юрист из Франции Вероник Руэз. "У нас электронного голосования нет, - посетовала она. - Французы опасаются возможных фальсификаций. Но ваши выборы показывают надежность и популярность электронных выборов. Ведь сейчас середина дня, а уже проголосовали больше 80 процентов электронных избирателей".

А вот на традиционных участках явка не такая большая, обратила внимание вице-президент Международного института мира Ангела Кейн, которая наблюдала за выборами "на местах" около четырех часов с самого утра. "Но мне объяснили, что вы поспать любите, а уже потом голосовать", - улыбнулась гостья Общественного штаба.