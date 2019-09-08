Жители Липецкой области выбрали главу региона на участках Москвы

193 жителя Липецкой области зарегистрировались на выборах главы региона для голосования на цифровых участках столицы.

Зарегистрироваться для электронного голосования можно было на портале госуслуг в пять кликов, код подтверждения приходил на телефон избирателя. В день выборов при явке на выбранный участков избирателю выдают карточку со штрих-кодом - ее в кабинке для голосования надо приложить к терминалу, рассказали в липецком избиркоме. На экране появится список кандидатов, необходимо отметить того, за которого вы хотите проголосовать. Терминал выдает квитанцию, что ваш голос учтен.

На 12 часов явка на обычных участках в Липецкой области составила 18,37 процента от числа зарегистрированных избирателей. Бюллетени в урны для голосования опустили 170712 человек. Наибольшую активность проявляют жители Добринского района - там явка составила 30,77 процента, чуть меньше в Елецком - 30,72. Следом идут Долгоруковский и Краснинский районы - по 25 процентов в каждом. Минимальная явка в липецком районе - 17,8 процента. В областном центре проголосовало 13,83 процента избирателей.