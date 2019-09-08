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08.09.2019 15:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жители Липецкой области выбрали главу региона на участках Москвы

Текст: Антон Валагин (Липецк)

193 жителя Липецкой области зарегистрировались на выборах главы региона для голосования на цифровых участках столицы.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Зарегистрироваться для электронного голосования можно было на портале госуслуг в пять кликов, код подтверждения приходил на телефон избирателя. В день выборов при явке на выбранный участков избирателю выдают карточку со штрих-кодом - ее в кабинке для голосования надо приложить к терминалу, рассказали в липецком избиркоме. На экране появится список кандидатов, необходимо отметить того, за которого вы хотите проголосовать. Терминал выдает квитанцию, что ваш голос учтен.

На 12 часов явка на обычных участках в Липецкой области составила 18,37 процента от числа зарегистрированных избирателей. Бюллетени в урны для голосования опустили 170712 человек. Наибольшую активность проявляют жители Добринского района - там явка составила 30,77 процента, чуть меньше в Елецком - 30,72. Следом идут Долгоруковский и Краснинский районы - по 25 процентов в каждом. Минимальная явка в липецком районе - 17,8 процента. В областном центре проголосовало 13,83 процента избирателей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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