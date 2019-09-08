Александр Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов занимает лидирует на выборах главы региона после обработки 32,04% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома.

Как передает корреспондент агентства из инфоцентра ЦИК, самовыдвиженец Осипов набирает 90,3% голосов. На второй строчке располагается Елена Краузе (Партия пенсионеров) с результатом 3,21%. На третьем месте - Вячеслав Ушаков (Патриоты России), набравший 2,35%. На четвертом - Яна Шпак (Партия Роста) с 1,62%.

Александр Осипов выразил свою признательность жителям региона за оказанную поддержку. Он также отметил, что состоявшаяся предвыборная компания позволила наметить ключевые проблемы региона и пути их решения.

В регионе также прошли дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу № 20 (Нерчинскому) и 122 кампании в органах местного самоуправления. По данным краевого избиркома, на 18:00 по местному времени в голосовании различных уровней приняли участие 30,3% избирателей или 240 тысяч человек. За ходом голосования следили 1150 наблюдателей. Они работали на 635 избирательных участках.