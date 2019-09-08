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08.09.2019 09:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Сахалинской области более четверти избирателей проголосовали на выборах

Текст: Евгения Шерешевская

На избирательные участки Сахалинской области до 15.00 по местному времени пришли на голосование 27,13 процента избирателей, сообщили в региональном избиркоме. К этому времени проголосовало 101859 человек.

Отключение электроэнергии в Южно-Сахалинске не помешало голосованию

- Для сравнения, в 2015 году к 15 часам на выборах губернатора Сахалинской области проголосовали 28,2 процента избирателей, - отметила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

В островной области проходят выборы губернатора. На этот пост претендуют пять человек: Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от "Коммунистической партии социальной справедливости", Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко.

В нескольких муниципальных образованиях - Южно-Сахалинске, Невельском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Холмском городских округах в единый день голосования выбирают депутатов местных собраний. В регионе действует 453 избирательных участка.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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