ДВФУ создаст инновационный научно-технологический центр

Инновационный научно-технологический центр "Русский" появится на базе ДВФУ. Об этом сообщил на сессии V Восточного экономического форума ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.

- Статус инновационного научно-технологического центра позволит университету еще активнее взаимодействовать с высокотехнологичным бизнесом, поддерживать стартапы и развивать образовательные программы в сфере новых рынков и цифровой экономики. Мы последовательно работаем над созданием вокруг университета экосистемы технологического предпринимательства, действует технопарк, открываются инжиниринговые центры ведущих технологических компаний, - подчеркнул Никита Анисимов.

По его словам, ИНТЦ "Русский" должен работать в интересах не только столицы Приморья, но и всего российского Дальнего Востока.

- ИНТЦ является хорошим форматом, однако это только начало. Наша стратегическая цель - создать на острове Русский такие условия для развития высокотехнологичного бизнеса, которые будут лучшими в России и одними из лучших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - считает заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

Кстати

В рамках V Восточного экономического форума были подписаны соглашения о создании на базе ДВФУ инжиниринговых центров и центра цифрового развития с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством цифрового развития, а также крупнейшими компаниями: ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "Ростелеком", ПАО "ОАК", ПАО "МТС", ОАО "РЖД", АО "Вертолеты России", ПАО "Газпром", АО "Росгеология". В рамках создаваемого центра цифрового развития открыт дизайн-центр по микроэлектронике компании "Элемент" (АФК "Система").