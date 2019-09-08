На Чукотке и Камчатке завершились выборы

Первыми в стране закрылись избирательные участки в Чукотском автономном округе и в Камчатском крае. Теперь здесь начнется подсчет голосов.

На Чукотке финишировали восемь избирательных кампаний. В Анадыре и Чукотском районе выбирали глав администраций, в окружной столице также голосовали за депутатов горсовета.

В Снежном и Канчалане (Анадырский район) выбирали глав сельских поселений в Лорино (Чукотский район) - депутатов сельсовета, а в городе Билибино - главу и местных депутатов. Жалоб от наблюдателей не поступало, голосование прошло в штатном режиме.

Как рассказали в окружном избиркоме, к 18 часам в Анадыре проголосовали 29,01 процента списочного числа избирателей. Зато явка на выборах в селах Энурмино и Инчоун Чукотского района составила более 88 процентов избирателей.

Также завершилось голосование на Камчатке в четырех муниципальных районах. В Елизовском выбирали депутатов сельского поселения, в Пенжинском - главу сельского поселения Манилы, в двух районах (Олюторском и Карагинском) проходили выборы и довыборы депутатов и глав сельских поселений Тымлат, Пахачи и Средние Пахачи.