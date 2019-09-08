На Дальнем Востоке бушует зародившийся в районе Филиппинских островов тайфун с нежным именем "Линлин". В этом сезоне в Восточной Азии он стал уже 13-м по счету мощным тропическим штормом.

В Россию тайфун пришел после разрушительных действий на Корейском полуострове. Как сообщили спасательные службы Республики Корея, из-за "Линлина" там погибли по меньшей мере три человека, отменили или перенесли около 300 авиарейсов, был закрыт ряд автодорог.

Первым российским регионом на пути азиатского гостя стало Приморье.

- Спрогнозировать последствия тайфуна "Линлин" для Приморья заранее невозможно, однако все службы региона к нему готовятся, - заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Тайфун пришел в Приморье в ночь на воскресенье. Вместо сильных осадков он принес ураганный ветер - его скорость во Владивостоке достигала 37 метров в секунду. Традиционно этим ветром в приморские бухты "нанесло" иностранные суда.

- В заливах Ольга, Владимир и в морских акваториях береговых бухт в районе населенного пункта Моряк-Рыболов сейчас находятся около 500 зарубежных рыболовецких шхун. Только в залив Ольги из-за неблагоприятных погодных условий зашли порядка четырех десятков южнокорейских "промысловиков", которые должным образом уведомили пограничные органы о сложившихся форс-мажорных обстоятельствах, и более 150 северокорейских шхун, - сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю.

В Россию тайфун пришел после разрушительных действий на Корейском полуострове - из-за "Линлина" там погибли по меньшей мере три человека

Днем в воскресенье "Линлин" ушел из Приморья, кое-где оставив после себя упавшие щиты на остановках, сломанные деревья и оборванные провода электросетей. Без электроснабжения оказались около 24 тысяч человек, и начиная со вчерашнего утра энергетики вели аварийно-восстановительные работы.

- Расчетная траектория циклона не изменилась: во второй половине дня 8 сентября он вышел на Амурскую область и Хабаровский край. Далее будет смещаться на северо-восток через северную половину Сахалина в центральную часть Охотского моря, - рассказали в Примгидромете.

Ожидается, что "Линлин" неминуемо зацепит Еврейскую автономную область. Немало вреда разгулявшийся тайфун способен нанести и Хабаровскому краю. В готовящийся к прохождению гребня паводка Комсомольск-на-Амуре он уже принес сильные дожди и мощный ветер. Администрация города заранее обратилась к жителям частного сектора микрорайона Менделеева с просьбой, если у них есть возможность, переночевать у друзей, знакомых, родственников или в пункте временного размещения. Этот микрорайон, а также поселок Хорпинский - одни из самых уязвимых территорий в городе Юности в период паводков. На 8-9 сентября на защитных сооружениях в частном секторе Менделеева заготовлены мешки с песком для экстренной засыпки возможных брешей. Ночами там будут дежурить группы МЧС и администрации города, в распоряжении которых три самосвала с резервом мешков и автобусы на случай экстренной эвакуации.

Между тем

Жителям Хабаровского края, чьи дома оказались в зоне подтопления, попасть на голосование помогали спасатели - к избирательным участкам их подвозили на лодках. В свою очередь спасатели, дежурящие в Нанайском районе, довезли на улицу Заречную в поселке Дубовый Мыс избирательную комиссию. В целом происшествий на избирательных участках в течение дня не зарегистрировано. В нескольких районах отмечались нарушения электроснабжения, но на работе избирательных комиссий это не отразилось - везде имелись резервные источники питания, работа не прекращалась.