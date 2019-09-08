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Единый день голосования
08.09.2019 03:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Сахалине открылся центр общественного наблюдения за выборами

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Евгения Шерешевская/РГ Фото: Евгения Шерешевская/РГ
Фото: Евгения Шерешевская/РГ

В Южно-Сахалинске в единый день голосования впервые открылся центр общественного наблюдения, организованный совместно сахалинской общественной палатой и региональной избирательной комиссией.

В России начался единый день голосования

Восемь компьютеров, подключенных к сети Интернет и видеокамерам на избирательных участках, разместили в здании исторического парка "Россия - моя история" .

- В режиме реального времени мы можем наблюдать за тем, что происходит на избирательных участках. Все камеры дают четкий сигнал, - рассказал председатель Сахалинской общественной палаты Владимир Иконников.

Он отметил, что при необходимости можно просматривать и записи процесса голосования.

Принять участие в общественном наблюдении за выборами изъявили желание 219 человек. Кроме того, на участках присутствуют наблюдатели от каждого из кандидатов.

В Сахалинской области проходят досрочные выборы губернатора . Голосование за кандидатов в депутаты местных собраний идет в муниципальных образованиях: "Городской округ "город Южно-Сахалинск", "Невельский городской округ", "Городской округ Ногликский", "Александровск-Сахалинский городской округ", "Холмский городской округ".

К выборам в регионе подготовлено 453 избирательных участка: 310 постоянных, 8 временных и 135 судовых.

Системы видеонаблюдения установлены в помещениях 18 территориальных и 176 участковых комиссий.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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