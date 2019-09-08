На Сахалине загорелось здание с избирательным участком

В сахалинском городе Невельске произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок № 96 (в единый день голосования невельчане выбирают губернатора и депутатов местного собрания). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил девять квадратных метров в кабинете химии. Возгорание ликвидировали в течение нескольких минут. Никто не пострадал.

По словам начальника организационно-правового отдела региональной избирательной комиссии Алексея Большакова, избирательный участок находится в другом крыле здания.

- В связи с необходимостью ликвидации возгорания, работа участковой избирательной комиссии была приостановлена на один час, - объяснил председатель Невельской ТИК Юрий Камашкин. - Сохранность избирательной документации, бюллетеней для голосования обеспечена силами участковой избирательной комиссии.

Причины произошедшего устанавливаются.