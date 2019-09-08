Владимир Путин подвел итоги ВЭФ и указал направление развития космонавтики

Работа Восточного экономического форума (ВЭФ) идет на пользу всему региону, заявил президент на встрече с общественностью на острове Русский. Такие форумы создают дополнительные условия, привлекают вложения, позволяют раскрыть перед потенциальными инвесторами возможности региона, заметил он. На встречу пригласили самых разных людей - от старообрядцев до золотопромышленников.

Предложение президента по ипотеке в 2 проц. участники назвали долгожданным. "Два процента - это в два с лишним раза ниже инфляции. То есть абсолютно затратное для государства мероприятие. На сегодняшний день мы можем его распространить только на молодых людей именно Дальнего Востока, имея в виду крайнюю необходимость и заинтересованность государства в том, чтобы здесь сохранять людей", - пояснил глава государства. "Нам нужно стремиться, чтобы в целом снижать ипотечное кредитование, ставку по ипотеке. И я очень рассчитываю на то, что по мере реализации вот этого пилота здесь, двухпроцентного, у нас будет падать ставка по ипотеке в целом по стране", - сказал Владимир Путин.

На пленарном заседании ВЭФ глава государства объявил о венчурном фонде для поддержки стартапов и медицинском кластере на Дальнем Востоке. На встрече с общественностью Путин назвал основной источник финансирования венчурного фонда - Фонд развития Дальнего Востока. А про кластер заявил, что "нужно действовать аккуратно, потому что из соседних стран мы можем получить, не скажу шарлатанов, но очень низкое качество обслуживания".

На ВЭФ много говорили об инвестициях, в том числе зарубежных. На встрече с общественностью Путину пожаловались, что тургруппы возят по странным маршрутам, с которых гиды получают проценты от продаж - и это все аффилированные с китайскими партнерами компании. Глава государства попросил представить предложения. Прозвучала еще одна волнующая бизнесменов тема - аресты по предпринимательским статьям. "Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать и нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку и выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей", - напомнил Путин, добавив, что государство должно обеспечить интересы общества в целом, поэтому нужно найти баланс. "Но нет никакой необходимости излишне прибегать к таким крайним мерам, как содержание под стражей. Я уже Генеральной прокуратуре об этом говорил, мы разговаривали с председателем Верховного суда. У нас уже принят целый набор мер, связанных с либерализацией, мы будем двигаться по этому направлению", - заверил он.

Была просьба о использовании маткапитала - разрешить его использовать для подключения к центральному газо- и водоснабжению. И включить детей-инвалидов в программу субсидированного перелета, чтобы они могли добираться до мест лечения. "Не думаю, что это такие уж большие деньги, поэтому детям надо помогать", - поддержал президент. Про маткапитал же сказал, что есть "опасение, что как бы эти деньги у людей не растащили", и предложил подумать не спеша. Глава государства ответил и на опасения по доступности авиаперелетов. "Мы будем делать все для того, чтобы связанность страны была обеспечена. В том числе будем поддерживать эти льготы по перевозкам", - заверил он.

В космосе надо держать лидерство

Владимир Путин проверил, как строятся новые объекты космодрома Восточный. Сейчас на первом гражданском космодроме в России идет строительство второй очереди - инфраструктуры под ракету тяжелого класса "Ангара". Прибыв на Восточный, российский лидер осмотрел действующий стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" и строящийся - "Ангары". Достроить вторую очередь предстоит к концу 2022 года, а первый пуск произвести в августе 2023 года.

Президент подчеркнул, что Восточный - это "наша важнейшая стройка государственного значения". Свое выступление на совещании он начал с общего обзора рынка космических услуг. По его словам, конкуренция на нем растет: все больше стран реализуют собственные космические программы. И чтобы оставаться лидером в данной сфере, в том числе в области пилотируемых программ, стоять на месте нельзя, подчеркнул российский лидер. А именно, необходимо наращивать конкурентные преимущества, совершенствуя космическую инфраструктуру страны. Кроме того, все большее число стран ведут программы по развитию перспективных ракетных комплексов, предупредил Путин. Технологические и производственные проблемы у России в этой сфере есть, признал президент. Но, несмотря на это, наша страна, по его словам, пока удерживает уверенные лидерские позиции. И чтобы не растерять их, важно заниматься технологическими решениями завтрашнего дня, подчеркнул он. То есть необходимо "быть на шаг впереди".

При этом конкурентные преимущества у российской продукции "Роскосмоса" должны быть не только по технологическим характеристикам, но и по цене, сказал президент. Приоритет номер один - снизить стоимость космических систем и самих пусков. При условии их абсолютной надежности, конечно.

В числе приоритетов - создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса

Возвращаясь конкретно к Восточному, Владимир Путин подчеркнул: строящаяся наземная инфраструктура космодрома должна соответствовать самым современным требованиям и стандартам. "Уже произведено пять пусков, но необходимо более серьезно загрузить космодром", - поставил задачу президент. Планы у Роскосмоса на этот счет есть, добавил он. Рогозин уточнил, что в следующем году намечено пять пусков (то есть столько же, сколько в целом было произведено с 2016 года).

Работа по развитию космодрома должна приобрести более динамичный темп, чтобы соблюсти поставленные сроки. В числе приоритетов здесь - создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса, сказал Путин. Предполагаемый срок начала ее летных испытаний - 2022 год. Это будет ключевой элемент в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса, уточнил глава государства. Запуск с использованием последней должен произойти на следующем этапе - в 2028 году.

Важная сфера и создание социальной инфраструктуры вокруг космодрома, подчеркнул глава государства. Речь о городе Циолковский, который наряду с самим Восточным должен стать одной из точек роста Дальнего Востока. Предстоит решить жилищный вопрос сотрудников, что поможет привлечь новые квалифицированные кадры, в том числе молодежь.

По итогам закрытой для прессы части мероприятия глава Роскосмоса сообщил, что Владимир Путин одобрил идеологию развития российского ракетостроения. Дмитрий Рогозин уточнил, что президент поддержал предложение госкорпорации о создании новой линейки российских ракет. По его словам, речь идет о создании новых ракет от среднего до сверхтяжелого класса, а также об отработке метановых технологий.

Сотрудничество

Президент России провел переговоры с молдавским коллегой. В беседе с Игорем Додоном Владимир Путин отметил, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась и есть возможность использовать это для развития экономики и двусторонних связей.

Лидеры обсудили в том числе и газовый вопрос. Переговоры на эту тему близки к финализации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "На встрече обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, затрагивалась также и газовая тема . Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят", - сказал РИА Новости Песков. И осталось экспертам согласовать заключительные нюансы, пояснил пресс-секретарь главы государства. В свою очередь, Игорь Додон на странице в Facebook сообщил, что договорился о снижении стоимости поставок газа с октября.