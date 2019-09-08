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08.09.2019 03:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайфун в Приморье оставил без электроснабжения 24 тысячи человек

Текст: Инесса Доценко

В Приморском крае из-за сильного ветра с дождем произошло отключение электроснабжения, без света остаются 23900 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Минэнерго РФ.

Фото: Кирилл Ясько/ТАСС
Тайфун "Линлин" придет в Хабаровский край в воскресенье

"Из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "ДЭК" - АО "ДРСК")", - приводит агентство слова источника в министерстве.

Мощность отключенных потребителей - 7,0 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Прошедший по Приморью тайфун "Линлин" ожидают сегодня в Хабаровском крае. С утра воскресенья в краевом центре дожди и сильный ветер.

 

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