Тайфун в Приморье оставил без электроснабжения 24 тысячи человек

В Приморском крае из-за сильного ветра с дождем произошло отключение электроснабжения, без света остаются 23900 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Минэнерго РФ.

"Из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "ДЭК" - АО "ДРСК")", - приводит агентство слова источника в министерстве.

Мощность отключенных потребителей - 7,0 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Прошедший по Приморью тайфун "Линлин" ожидают сегодня в Хабаровском крае. С утра воскресенья в краевом центре дожди и сильный ветер.