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08.09.2019 10:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В дальневосточных регионах подсчитали явку избирателей на 15 часов

Текст: Инесса Доценко

В Хабаровском крае к 15 часам проголосовали 24,24 процента избирателей. По информации краевой избирательной комиссии, в лидерах Аяно-Майский (49,05 процента избирателей) и Комсомольский (47,75) районы.

В Сахалинской области более четверти избирателей проголосовали на выборах

Сегодня жители края выбирают депутата Госдумы РФ по 70-му одномандатному округу и новый созыв Законодательной думы региона. Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре голосуют за кандидатуры на должность главы города и новый состав городской думы. В Хабаровске также проходят выборы депутатов городского парламента. Всего с учетом выборов депутатов муниципальных дум в крае сегодня завершаются 40 избирательных кампаний.

В Забайкальском крае явка на 15 часов чуть ниже - 23,28 процента избирателей. В регионе проходят досрочные выборы губернатора края, дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу № 20 (Нерчинскому) и 122 кампании в органах местного самоуправления.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край ДФО Хабаровский край Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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