В подтопленном Комсомольске перенесли два избирательных участка

В Комсомольске-на-Амуре из-за угрозы подтопления домов перенесли центры избирательных участков 258 и 259. Раньше они базировались в школе № 13, которая находится в микрорайоне Менделеева, теперь - в административном здании Ленинского округа.

Для того чтобы жителям микрорайона Менделеева и поселка Хорпинский (одни из самых уязвимых в период паводка территорий) было удобнее добираться до нового места расположения избирательных участков, запущен специальный автобусный маршрут.

По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 8 сентября уровень воды в реке Амур у Комсомольска составляет 802 сантиметра. При этом неблагоприятный - 450 сантиметров, опасный - 650.

Напомним, сейчас в Комсомольске-на-Амуре подтоплено свыше 120 жилых домов и 369 приусадебных участков в микрорайонах Малая Хапсоль, Мылки, Силинский, Хорпинский, Парковый, Менделеева, Победа. В связи с обильными осадками, переувлажнением почвы и подъемом уровня грунтовых вод оказались подтопленными 180 подвалов многоквартирных жилых домов в Центральном и Ленинском округах.