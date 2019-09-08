Новости

В России начался единый день голосования 03:05
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open 01:27
ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа 01:24
Стало известно имя следующего соперника Нурмагомедова 01:04
Девочка из России утонула в бассейне на Кипре 00:39
Порошенко решил примазаться к популярности Зеленского после обмена пленными 07.09.2019
Первый канал покажет финал US Open Медведев - Надаль 07.09.2019
На ВДНХ дали фейерверк по случаю Дня Москвы 07.09.2019
Путин и Назарбаев пообедали в Кремле 07.09.2019
Актриса Зоуи Дешанель подала на развод с продюсером Печеником 07.09.2019
Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина 07.09.2019
Вышел новый трейлер сериала HBO "Екатерина Великая" 07.09.2019
В Омске произошло массовое отключение электричества 07.09.2019
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе 07.09.2019
СМИ: Глава Пентагона принялся учить Россию американским правилам 07.09.2019
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования 07.09.2019
Песков назвал газ одной из тем переговоров Путина и Додона 07.09.2019
Муслим Салихов нокаутировал бывшего телохранителя Неймара в Абу-Даби 07.09.2019
Минск считает обмен пленными "очень значимым шагом" 07.09.2019
УАЗ показал неизвестный концепт легендарной модели 07.09.2019
Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии 07.09.2019
Стало известно, сколько человек посетили парки в День города 07.09.2019
Трамп поздравил Москву и Киев с возвращением задержанных 07.09.2019
Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной 07.09.2019
Москалькова: Необходимо решить проблемы освобожденных граждан РФ 07.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 03:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В России начался единый день голосования

Текст: Инесса Доценко

Первыми в единый день голосования избирательные участки открылись в дальневосточных регионах - Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Спустя час к ним присоединилась Сахалинская область, а затем - Приморский и Хабаровский края.

Фото: ПРОСТО О ВЫБОРАХ / youtube.com
Видеообращение Эллы Памфиловой к членам избиркомов

В двух субъектах ДФО - Сахалинской области и Забайкальском крае - сегодня выбирают губернаторов. В Хабаровском крае пройдут довыборы в Госдуму и выборы в региональный парламент. Жителям Анадыря, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре предстоит отдать голоса за кандидатов в градоначальники. Кроме того, дальневосточники будут выбирать глав районов, сел, депутатов городских законодательных собраний, муниципальных и сельских советов.

В втором по величине городе Хабаровского края - Комсомольске-на-Амуре - выборы проходят в условиях сильного паводка. Уровень Амура у Комсомольска превысил восемь метров, и это еще не предел: синоптики прогнозируют рост до 820 и выше сантиметров. Сегодня, к тому же, здесь ждут прихода мощного циклона "Линлин", который принесет сильные дожди. Сейчас в зоне наводнения более 120 частных домов, грунтовыми водами подтоплены подвалы 267 многоквартирных домов и двух больниц. Всего в Комсомольске около 100 избирательных участков, два из них были перенесены из зоны паводка на незатопленную территорию.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край ДФО Камчатский край ДФО Приморский край ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое
Минфин рассказал о полностью добровольной системе пенсионных накоплений
В Германии оценили последствия от ответных санкций России