В России начался единый день голосования

Первыми в единый день голосования избирательные участки открылись в дальневосточных регионах - Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Спустя час к ним присоединилась Сахалинская область, а затем - Приморский и Хабаровский края.

В двух субъектах ДФО - Сахалинской области и Забайкальском крае - сегодня выбирают губернаторов. В Хабаровском крае пройдут довыборы в Госдуму и выборы в региональный парламент. Жителям Анадыря, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре предстоит отдать голоса за кандидатов в градоначальники. Кроме того, дальневосточники будут выбирать глав районов, сел, депутатов городских законодательных собраний, муниципальных и сельских советов.

В втором по величине городе Хабаровского края - Комсомольске-на-Амуре - выборы проходят в условиях сильного паводка. Уровень Амура у Комсомольска превысил восемь метров, и это еще не предел: синоптики прогнозируют рост до 820 и выше сантиметров. Сегодня, к тому же, здесь ждут прихода мощного циклона "Линлин", который принесет сильные дожди. Сейчас в зоне наводнения более 120 частных домов, грунтовыми водами подтоплены подвалы 267 многоквартирных домов и двух больниц. Всего в Комсомольске около 100 избирательных участков, два из них были перенесены из зоны паводка на незатопленную территорию.