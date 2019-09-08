В Улан-Удэ запустили бесплатные автобусы к избирательным участкам

Дополнительные автобусы, снабженные плакатами "Выборы", запустили в Улан-Удэ в единый день голосования.

Количество машин определялось на основании заявок районных администраций, всего выделено 48 автобусов, закрепленных за участковыми избирательными комиссиями. Для жителей отдаленных микрорайонов проезд бесплатный.

Население заранее оповестили о режиме работы автобусов.

В единый день голосования в Бурятии пройдут выборы мэра города Улан-Удэ, выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов шестого созыва. Также в этот день состоятся выборы муниципальных образований Бурятии, изберут депутатов районного Совета депутатов и глав сельских поселений.

Явка избирателей на выборах мэра города Улан-Удэ и депутатов городского совета на 15:00 составила 23,58 процента.