В центре Владивостока шесть человек пострадали в ДТП

В центре Владивостока ночью произошло ДТП с несколькими пострадавшими.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, 23-летний водитель Toyota Prius не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там авто столкнулось с машиной такой же марки под управлением 42-летнего мужчины.

Пассажиры автомобиля, двигавшегося по своей полосе - двое мужчин и две женщины в возрасте от 35 до 41 лет - были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Водителя, получившего сотрясение головного мозга, направили на амбулаторное лечение.

Госпитализирован и водитель другой Toyota Prius, спровоцировавший ДТП. Он получил ушиб головного мозга.

Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, оба автомобилиста с начала текущего года неоднократно привлекались к административной ответственности. В то же время, согласно результатам медицинского освидетельствования, состояние опьянения у участников ДТП не выявлено.

Сотрудники ГИБДД Владивостока устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению дорожно-транспортного происшествия.