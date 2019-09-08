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08.09.2019 14:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Врио главы Сахалина лидирует на выборах после обработки 28,85% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона. Как следует из данных табло ЦИК РФ, он набрал 64,81% после обработки 28,85% протоколов.

Фото: Евгений Одиноков\ РИА Новости
Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%

На втором месте пока находится депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) с результатом 18,18%. На третьем - депутат облдумы Дмитрий Флеер (ЛДПР), который набирает 7,46%. На четвертом месте идет Дмитрий Зенкин ("Коммунисты России") - 4,61%. На пятом - Дмитрий Кочергин (КПСС) с результатом 1,55%.

Как отметили в региональном избиркоме, явка избирателей превзошла ожидания комиссии. Так, на 18:00 по местному времени в голосовании приняли участие 33,49% избирателей. Активно голосовали жители Смирныховского, Макаровского, Томаринского, Александровск-Сахалинского районов. Жалоб и претензий к избирательному процессу не поступало. Люди обращались за консультацией или за информацией о своем избирательном участке.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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