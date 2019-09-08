Врио главы Сахалина лидирует на выборах после обработки 28,85% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона. Как следует из данных табло ЦИК РФ, он набрал 64,81% после обработки 28,85% протоколов.

На втором месте пока находится депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) с результатом 18,18%. На третьем - депутат облдумы Дмитрий Флеер (ЛДПР), который набирает 7,46%. На четвертом месте идет Дмитрий Зенкин ("Коммунисты России") - 4,61%. На пятом - Дмитрий Кочергин (КПСС) с результатом 1,55%.

Как отметили в региональном избиркоме, явка избирателей превзошла ожидания комиссии. Так, на 18:00 по местному времени в голосовании приняли участие 33,49% избирателей. Активно голосовали жители Смирныховского, Макаровского, Томаринского, Александровск-Сахалинского районов. Жалоб и претензий к избирательному процессу не поступало. Люди обращались за консультацией или за информацией о своем избирательном участке.