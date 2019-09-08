Врио главы Сахалина лидирует после обработки больше 90% протоколов

Валерий Лимаренко, который занимает пост врио губернатора Сахалинской области, сохраняет лидерство на выборах главы региона. По данным ЦИК, после обработки 91,63% протоколов после обработки 91,63% протоколов его результат составил 57,57%.

По предварительным данным, на втором месте - депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) - 23, 21%, на третьем оказался депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР) - 7,46%. За Дмитрия Зенкина (Коммунисты России) проголосовало 5,7% избирателей, за Дмитрия Кочергина (КПСС) - 2,22%.

Отметим, что для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.