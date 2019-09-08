В Общественной палате рассказали о ходе выборов на Дальнем Востоке

В ДФО продолжается единый день голосования. Выборы проходят спокойно и под контролем многочисленных наблюдателей.

Например, от Общественной палаты Хабаровского края на избирательные участки региона направлены порядка 600 наблюдателей, которые следят за ходом голосования. Кроме того, здесь начала работу общественно-ситуационная "горячая линия". Члены рабочей группы Общественной палаты по мониторингу избирательных прав граждан в оперативном режиме с 08:00 до 22:00 собирают и анализируют поступающую информацию.

- Как наблюдатели, так и каждый избиратель из любой точки Хабаровского края может обратиться к нам и сообщить о нарушениях. В течение дня мы будем собирать и анализировать всю поступившую информацию, - сказал председатель палаты Андрей Белоглазов.

К полудню на "горячую линию" Общественной палаты поступило 15 обращений от граждан. Все обращения зафиксированы, а информация по спорным ситуациям передана в Избирательную комиссию Хабаровского края.

- В основном все обращения носят информационный характер. Жалуются на невозможность определить номер своего избирательного участка, отказ гражданам без постоянного места регистрации в праве проголосовать, спрашивают об организации выездного голосования для лиц с ограниченными возможностями... По всем вопросам даны разъяснения, - рассказала заместитель председателя Общественной палаты края, руководитель рабочей группы палаты по общественному контролю Виктория Макарчук.

По ее словам, также поступило несколько обращений о размещении в день выборов в Хабаровске агитационных баннеров, что является нарушением закона.

В Южно-Сахалинске члены Рабочей группы по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан Общественной палаты работают сегодня в специально открытом Центре общественного наблюдения.

- Активные граждане и общественники могут посетить Центр и проверить, как работают участки, посредством видеонаблюдения в режиме онлайн (веб-камеры установлены на 175 избирательных участках), а также поделиться мнением о ходе выборного процесса, - сообщил председатель Общественной палаты Владимир Иконников.

Он добавил, что на "горячую линию" Центра уже поступило более 12 обращений. В основном граждане звонят, чтобы узнать номер и адрес своего избирательного участка. Три обращения касались порядка голосования граждан с временной регистрацией, а также с ограниченными возможностями здоровья. По всем вопросам даны консультации и разъяснения. Всего Общественной палатой Сахалинской области назначено более 200 общественных наблюдателей. Как уточнил член Общественной палаты России Максим Григорьев, за ходом избирательного процесса следят 150 сотрудников ситуационного центра.

"Выборы проходят спокойно и под контролем общественности". Так нас информирует общественная палата Сахалинской области, у которой около 150 наблюдателей на участках и работает Ситуационный центр на которой выведеные видеокамеры с более чем 170 участков. pic.twitter.com/EZtJnL7c1g — Максим Григорьев (@grigorievms) 7 сентября 2019 г.

А в Забайкальском крае, по словам собеседника в правительстве региона, точное число контролеров равно 1150. В том числе от Общественной палаты на участках работает 881 наблюдатель, также функционирует центр по наблюдению за выборами. Наблюдатели выполняют свои обязанности на 635 избирательных участках.