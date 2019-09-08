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Единый день голосования
08.09.2019 09:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Общественной палате рассказали о ходе выборов на Дальнем Востоке

Текст: Инесса Доценко, Татьяна Дмитракова

В ДФО продолжается единый день голосования. Выборы проходят спокойно и под контролем многочисленных наблюдателей.

Например, от Общественной палаты Хабаровского края на избирательные участки региона направлены порядка 600 наблюдателей, которые следят за ходом голосования. Кроме того, здесь начала работу общественно-ситуационная "горячая линия". Члены рабочей группы Общественной палаты по мониторингу избирательных прав граждан в оперативном режиме с 08:00 до 22:00 собирают и анализируют поступающую информацию.

- Как наблюдатели, так и каждый избиратель из любой точки Хабаровского края может обратиться к нам и сообщить о нарушениях. В течение дня мы будем собирать и анализировать всю поступившую информацию, - сказал председатель палаты Андрей Белоглазов.

К полудню на "горячую линию" Общественной палаты поступило 15 обращений от граждан. Все обращения зафиксированы, а информация по спорным ситуациям передана в Избирательную комиссию Хабаровского края.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- В основном все обращения носят информационный характер. Жалуются на невозможность определить номер своего избирательного участка, отказ гражданам без постоянного места регистрации в праве проголосовать, спрашивают об организации выездного голосования для лиц с ограниченными возможностями... По всем вопросам даны разъяснения, - рассказала заместитель председателя Общественной палаты края, руководитель рабочей группы палаты по общественному контролю Виктория Макарчук.

По ее словам, также поступило несколько обращений о размещении в день выборов в Хабаровске агитационных баннеров, что является нарушением закона.

В Южно-Сахалинске члены Рабочей группы по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан Общественной палаты работают сегодня в специально открытом Центре общественного наблюдения.

- Активные граждане и общественники могут посетить Центр и проверить, как работают участки, посредством видеонаблюдения в режиме онлайн (веб-камеры установлены на 175 избирательных участках), а также поделиться мнением о ходе выборного процесса, - сообщил председатель Общественной палаты Владимир Иконников.

Он добавил, что на "горячую линию" Центра уже поступило более 12 обращений. В основном граждане звонят, чтобы узнать номер и адрес своего избирательного участка. Три обращения касались порядка голосования граждан с временной регистрацией, а также с ограниченными возможностями здоровья. По всем вопросам даны консультации и разъяснения. Всего Общественной палатой Сахалинской области назначено более 200 общественных наблюдателей. Как уточнил член Общественной палаты России Максим Григорьев, за ходом избирательного процесса следят 150 сотрудников ситуационного центра.

А в Забайкальском крае, по словам собеседника в правительстве региона, точное число контролеров равно 1150. В том числе от Общественной палаты на участках работает 881 наблюдатель, также функционирует центр по наблюдению за выборами. Наблюдатели выполняют свои обязанности на 635 избирательных участках.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край Единый день голосования 8 сентября 2019 года РГ-Фото
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