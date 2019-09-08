В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом

В городе Дзержинск Нижегородской области столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и легковушка. В результате аварии пострадали девять человек, среди которых трое детей. Все они были доставлены в больницу, где их осмотрели врачи. Госпитализация понадобилась четверым пострадавшим, в том числе одному ребенку. Остальных продолжают наблюдать медики.

На место ЧП выезжали семь спасателей. Они проводили деблокирование людей из столкнувшихся транспортных средств. Обстоятельства аварии уточняются.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию, авария произошла вечером недалеко от дома №34 по улице Октябрьская. Автобус с пассажирами остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В этот момент в него сзади на большой скорости врезалась отечественная легковушка ВАЗ-2114 с четырьмя пассажирами. Из-за силы удара водитель и пассажир авто оказались заблокированы. Их пришлось доставать спасателям при помощи спецсредств. Как отметил собеседник агентства, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.