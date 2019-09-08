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Единый день голосования
08.09.2019 12:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбурге врио главы региона проголосовал на губернаторских выборах

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)

Оренбуржцы в единый день голосования выбирают губернатора. В выборах принимают участие пять кандидатов. Все они воспользовались правом не только быть избранными, но и выбирать.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
В пензенском избиркоме рассказали о ходе выборов в гордуму

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер проголосовал по открепительному талону на избирательном участке в Степном поселке Оренбурга. В регион он переехал в марте этого года после назначения на должность, поэтому голосовал по дополнительным спискам.

- Оценивая избирательную кампанию, говорю не о трудностях, а об ожиданиях, задачах и вопросах, которые имеются, какие проблемы стоят и которые нужно решать - их сильно много. Акцент на этом. А то, что прошло - это же вторично. Самое главное - будущее, - отметил Денис Паслер.

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями Оренбургской области, по состоянию на 12 часов по местному времени проголосовали более 16 процентов жителей региона. По явке лидирует ЗАТО Комаровский, к полудню там проголосовали более 36 процентов избирателей. Высокая активность в Ташлинском и Тоцком районах - 31 процент. В Медногорске и Новотроицке - 22 и 23 процента соответственно. В Оренбурге явка пока составила 11 процентов.

На избирательных участках работают наблюдатели от кандидатов, члены участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Выборы проходят в штатном режиме.

На одном из участков в начале голосования случился сбой в работе КОИБов. Как пояснили в территориальной комиссии, техника была настроена на московское время и после перевода часов на час вперед отказывалась принимать бюллетени раньше срока. КОИБы заменили на обычные урны.

- Нарушений в ходе голосования не выявлено, жалоб от избирателей на данный момент не поступало. В Оренбуржье наблюдается благоприятная погода, избиратели отмечают праздничную атмосферу в Единый день голосования, - отметили в областной избирательной комиссии.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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