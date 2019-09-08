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08.09.2019 14:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье на выборах губернатора проголосовали 27,95% избирателей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье, где сегодня проходят выборы губернатора региона, промежуточная явка избирателей на 15 часов по местному времени составила 27,95 процента.

Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома. К этому времени к урнам пришли 434 619 оренбуржцев.

Фото: Александр Бахтин/ТАСС
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Голосование проходит на 1706 участках, в списки избирателей включены 1,558 миллиона человек.

Главным отличием губернаторских выборов - 2019 в Оренбуржье стало то, что на сей раз волеизъявление по всей области проходит в электронном режиме: на участках установлено 410 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По использованию КОИБов область вышла на третье место в стране, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Как отметил председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Александр Навальдов, электронная система - важный инструмент для обеспечения "чистых" результатов выборов: она исключает человеческий фактор при подсчете голосов.

В Оренбурге врио главы региона проголосовал на губернаторских выборах

Напомним, что на пост главы региона зарегистрировано пять кандидатов: нынешний врио губернатора области Денис Паслер - он выдвинут "Единой Россией",  первый секретарь местного отделения КПРФ Максим Амелин, представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" Анатолий Кобзев, председатель совета регионального отделения "Справедливой России" Сергей Яцына и выдвиженец Демократической партии России Константин Горячев.
 

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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