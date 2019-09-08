В Оренбуржье на выборах губернатора проголосовали 27,95% избирателей

В Оренбуржье, где сегодня проходят выборы губернатора региона, промежуточная явка избирателей на 15 часов по местному времени составила 27,95 процента.

Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома. К этому времени к урнам пришли 434 619 оренбуржцев.

Голосование проходит на 1706 участках, в списки избирателей включены 1,558 миллиона человек.

Главным отличием губернаторских выборов - 2019 в Оренбуржье стало то, что на сей раз волеизъявление по всей области проходит в электронном режиме: на участках установлено 410 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По использованию КОИБов область вышла на третье место в стране, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Как отметил председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Александр Навальдов, электронная система - важный инструмент для обеспечения "чистых" результатов выборов: она исключает человеческий фактор при подсчете голосов.

Напомним, что на пост главы региона зарегистрировано пять кандидатов: нынешний врио губернатора области Денис Паслер - он выдвинут "Единой Россией", первый секретарь местного отделения КПРФ Максим Амелин, представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" Анатолий Кобзев, председатель совета регионального отделения "Справедливой России" Сергей Яцына и выдвиженец Демократической партии России Константин Горячев.

