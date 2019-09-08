В пензенском избиркоме рассказали о ходе выборов в гордуму

В Пензе проходят выборы депутатов городской Думы. Зарегистрированы кандидаты от девяти политических партий. Почти в каждом округе на думское кресло претендуют 4-5 человек. В одном округе зарегистрированы семь кандидатов, в двух округах - по два. Открыты 223 избирательных участков.

Основной поток избирателей по традиции наблюдается после 10 часов утра. Явка на 10 часов по городу Пенза составила 7,4 процента, проголосовали около 30 тысяч избирателей.

Одним из первых на участке по месту жительства проголосовал губернатор Иван Белозерцев.

- Это значимое событие для нашего региона. Будут избраны депутаты, они в свою очередь изберут глав районов и городов, а затем будет процедура по избранию руководителей органов исполнительной власти. Безусловно, от этого во многом зависит дальнейшее успешное развитие всех территорий и Пензенской области, - говорит Иван Белозерцев.

Помимо Пензы выборы проходят во всех муниципальных районах. Избираются депутаты собраний представителей города Кузнецка, Заречного и других городских и сельских поселений. Также состоятся дополнительные выборы 12 депутатов собраний представителей в девяти муниципальных районах. Всего в единый день голосования на территории Пензенской области будут замещаться 2720 мандатов.

- Ситуация стабильная. Поступают звонки с участков, сотрудники местных избирательных комиссий консультируют, выезжают на место, оказывают правовую помощь. Все проходит в рабочем режиме. Бывают взаимные претензии сторон. Мы излагаем позицию с точки зрения закона, стороны удовлетворены, - говорит председатель областной избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Особое внимание в этом году уделили адаптации избирательных участков для людей с ограниченными возможностями здоровья. Областной избирком подготовил 45 волонтеров для помощи инвалидам. Накануне выборов молодые люди прошли инструктаж и получили правовые знания.

- Мы проверили доступность избирательных участков для людей с ограниченными возможностями здоровья. Очень важно, чтобы все избиратели могли реализовать свои права в полном объеме, а голосование было честным и легитимным, - говорит уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова.

На всех избирательных участках, где проходят выборы, будут изготавливаться протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода. Это QR-код, который исключает возможность ошибок или расхождений с копиями протоколов, выдаваемых на руки наблюдателям и членам комиссии.

На 82 участках с наибольшей численностью избирателей - от двух до трех тысяч человек, работают КОИБы. Техника призвана помочь ускорить подсчет голосов и избежать влияния человеческого фактора. Ранее она применялась на выборах президента России и депутатов Законодательного Собрания Пензенской области.