В Прикамье открылись более 500 избирательных участков

В Пермском крае начался Единый день голосования - избирательные участки открылись в 8.00 в 20 территориях края, в том числе в 12 вновь образованных городских округах.

Как пояснили в краевой избирательной комиссии, сегодня жителям региона предстоит выбрать 341 депутата местных дум и земских собраний муниципалитетов. В списки избирателей на выборах в органы местного самоуправления включено 495760 человек, что составляет почти 25 процентов от общего числа избирателей в Пермском крае.

На выборах задействовано 584 избирательных участка и более 4600 членов участковых комиссий. За ходом голосования следят наблюдатели от Общественной палаты Прикамья.