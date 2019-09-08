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Единый день голосования
08.09.2019 20:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Татарстане проголосовало около 60 процентов избирателей

Текст: Олег Корякин
По данным на 18.00 в Татарстане на выборах депутатов в Госсовет РТ VI созыва проголосовали 58,1 процентов избирателей.
Фото: Олег Косов/РГ Фото: Олег Косов/РГ
Фото: Олег Косов/РГ

Об этом сообщил журналистам модератор Единого информационного центра РТ Фирдус Гималтдинов.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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По итогам нынешних региональных выборов в парламент республики войдут 100 депутатов: 50 человек по партийным спискам и 50 человек в одномандатных округах.

Конкуренция весьма высокая - на сотню мест претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий и самовыдвиженцы. Кроме того в 41 районе выбирали 198 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Как рассказал председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов, в Татарстане действует 2811 избирательных участков. Из них 154 оснащены комплексами для электронного голосования (КЭГ). На 42 участках с наибольшей численностью избирателей  работают автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Во всех помещениях территориальных избирательных комиссий установлены средства видеонаблюдения. За чистотой выборов следят около 18 тысяч наблюдателей. Механизмом "Мобильный избиратель" воспользовались более 32 тысяч татарстанцев. В их числе оказался и президент РТ Рустам Минниханов.

Вообще уже к 10 часам утра стало ясно, что выборы в республике пройдут активно. К этому времени проголосовало свыше 415 тысяч человек, то есть 14,14 процента от числа избирателей. А к 15 часам, по данным ЦИК РТ, явка превысила 45 процентов. Причем в Кайбицком районе РТ это показатель составит 87,4 процента, Атнинском - 85,2 процента, а в Апастовском - 84,9 процента.

Фото: Игорь Иванко/Агентство городских новостей "Москва"
Как прошел Единый день голосования в России

Активность избирателей в Татарстане всячески поощряют. Так в Казани те, кто принял участие в выборах, получают браслеты, позволяющие бесплатно в течение дня пользоваться общественным транспортом. Они же являются билетами на большой концерт с участием группы "Любэ", Дианы Арбениной и местных звезд.

У жителей Альметьевска браслетики также становятся "проездными", но помимо этого еще дают право бесплатно посетить музеи. Также на избирательных участках этого города в рамках акции "Здоровье" можно  пройти вакцинацию, измерить давление, а кое-где даже узнать уровень сахара и холестерина в крови.

Никаких серьезных нарушений за время выборов зафиксировано не было. По словам замглавы МВД РТ Алексея Соколова, число жалоб на всю республику составило чуть более двух десятков. Впрочем, не обошлось без фейковых видеороликов, запущенных в соцсетях. Они, якобы, свидетельствовали о вбросе бюллетеней на некоторых избирательных участках Казани и Чистополя. Однако представители ЦИК РТ оперативно провели проверки на местах и не подтвердили нарушений.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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