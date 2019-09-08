Как в пострадавшем от наводнения Тулуне прошли выборы

О небольшом Тулуне, в который этим летом пришла большая беда, сегодня в стране знают, наверное, все. В городе, треть которого смыло наводнением, в единый день голосования выбирали мэра и депутатов городской думы.

В списках избирателей в Тулуне значатся более 34 тысяч жителей. В городе работали 35 постоянных участков и еще два - в местах временного пребывания, которые расположены в больнице и следственном изоляторе. Восемь участков попали в зону затопления. И если половину из них успели отремонтировать и подготовить к единому дню голосования, то еще четыре пришлось переносить.

Например, два участка было в школе N20. Но поскольку школу решили не восстанавливать, то и места для голосования пришлось подбирать новые. Один разместился по соседству, в пятиэтажке на улице Карбышева в бывшей аптеке. Здание топило по второй этаж, аптека съехала. А небольшое помещение подсушили, подновили, поставили кабинку и урну. Второй УИК из школы перенесли в конец улицы, в центр досуга. Сюда вода не добралась.

По мнению избиркома Иркутской области, проблем с поиском участков у избирателей не возникало: информирование жителей быстро организовано на должном уровне, с использований соцсетей.

- Конечно, писали в газетах, объявляли по местному ТВ, листовки расклеивали о том, куда какой участок перенесли. Но люди с затопленных улиц сейчас живут кто где - по всему Тулуну. Кто-то вообще уехал из города. Не так много желающих специально добираться по новым адресам через весь город, чтобы проголосовать, - считает местная жительница Наталья.

Самые аккуратные избиратели - пенсионеры. Людмила Николаевна и Надежда Ивановна сходили проголосовать еще с утра. Благо УИК расположен в той самой бывшей аптеке. На кого пал их выбор, не говорят, но к местной власти настроены строго: "Пусть работают! Путь разгребают эти завалы!" Пенсионерок волнует, что на пострадавших улицах осталось немало развалин - частных домов (что-то вывезли военные и МЧС, что-то не разрешили рушить хозяева - на заборах тут и там можно увидеть табличку "не сносить!" и телефон хозяев), а главное - школы, садика и пятиэтажки, которую расселили.

- Здания не охраняются, ребятишки там вовсю уже лазят. Так и до беды недалеко, - переживают женщины.

Позиция по отношению к местной власти: "Пусть работают, пусть убирают" вообще довольно популярна в Тулуне. На вопрос "А так ли нужны были выборы?" почти все отвечают согласием. Хотя сразу после паводка предложения выборы отменить звучали даже от депутатов Заксобрания. Впрочем, избирком не нашел причин отменять кампанию в Тулуне. Даже больше - для того чтобы позволить в условиях ЧС кандидатам вовремя передать комиссии все документы для регистрации, увеличил время ее работы.

- Ситуация в Тулуне находится на особом контроле. Все избирательные участки открылись вовремя. Явка неплохая: по данным на 15 часов проголосовало 21,7 процента населения или 7,4 тысячи человек. Жалоб на нарушения не поступало, - отметила заместитель председателя областной избирательной комиссии Татьяна Шеметова.

Напомним, с 27 июня в Иркутской области действует режим ЧС из-за дождевого паводка. С 4 июля ему придали статус ЧС федерального масштаба. В 107 населенных пунктах в результате двух волн паводка было подтоплено более 10 тысяч домов. Пострадало около 45 тысяч людей. 25 человек погибли.