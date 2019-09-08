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Единый день голосования
08.09.2019 15:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ситуация в пережившем паводок Тулуне - на особом контроле

Как в пострадавшем от наводнения Тулуне прошли выборы
Текст: Екатерина Дементьева (Иркутская область)
О небольшом Тулуне, в который этим летом пришла большая беда, сегодня в стране знают, наверное, все. В городе, треть которого смыло наводнением, в единый день голосования выбирали мэра и депутатов городской думы.

В списках избирателей в Тулуне значатся более 34 тысяч жителей. В городе работали 35 постоянных участков и еще два - в местах временного пребывания, которые расположены в больнице и следственном изоляторе. Восемь участков попали в зону затопления. И если половину из них  успели отремонтировать и подготовить к единому дню голосования, то еще четыре пришлось переносить.

Фото: пресс-служба администрации Иркутской области
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Например, два участка было в школе N20. Но поскольку школу решили не восстанавливать, то и места для голосования пришлось подбирать новые. Один разместился по соседству, в пятиэтажке на улице Карбышева в бывшей аптеке. Здание  топило по второй этаж, аптека съехала. А небольшое помещение подсушили, подновили, поставили кабинку и урну. Второй УИК из школы перенесли в конец улицы, в центр досуга. Сюда вода не добралась.

По мнению избиркома Иркутской области, проблем с поиском участков у избирателей не возникало: информирование жителей быстро организовано на должном уровне, с использований соцсетей.

- Конечно, писали в газетах, объявляли по местному ТВ, листовки расклеивали о том, куда какой участок перенесли. Но люди с затопленных улиц сейчас живут кто где -  по всему Тулуну. Кто-то вообще уехал из города. Не так много желающих специально добираться по новым адресам через весь город, чтобы проголосовать, - считает местная жительница Наталья.

Самые аккуратные избиратели - пенсионеры. Людмила Николаевна и Надежда Ивановна сходили проголосовать еще с утра.  Благо УИК расположен  в той самой бывшей аптеке. На кого пал их выбор, не говорят, но к местной власти настроены строго: "Пусть работают! Путь разгребают эти завалы!" Пенсионерок волнует, что на пострадавших улицах осталось немало развалин -   частных домов (что-то вывезли военные и МЧС, что-то не разрешили рушить хозяева - на заборах тут и там можно увидеть табличку "не сносить!" и телефон хозяев), а главное - школы, садика и пятиэтажки, которую расселили.

- Здания не охраняются, ребятишки там вовсю уже лазят. Так и до беды недалеко, -  переживают женщины.

Фото: Кирилл Каллиников\ РИА Новости
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Позиция по отношению к местной власти: "Пусть работают, пусть убирают" вообще довольно популярна в Тулуне. На вопрос "А так ли нужны были выборы?" почти все отвечают согласием. Хотя сразу после паводка предложения выборы отменить звучали  даже от депутатов Заксобрания.  Впрочем, избирком не нашел причин отменять кампанию в Тулуне. Даже больше - для того чтобы позволить в условиях ЧС кандидатам вовремя передать комиссии все документы для регистрации, увеличил время ее работы.

- Ситуация в Тулуне находится на особом контроле.  Все избирательные участки открылись вовремя. Явка неплохая: по данным на 15 часов проголосовало 21,7 процента населения или 7,4 тысячи человек. Жалоб на нарушения не поступало, - отметила заместитель председателя областной избирательной комиссии Татьяна Шеметова.

Напомним, с 27 июня в Иркутской области действует режим ЧС из-за дождевого паводка. С 4 июля ему придали статус ЧС федерального масштаба. В 107 населенных пунктах в результате двух волн паводка было подтоплено более 10 тысяч домов. Пострадало около 45 тысяч людей. 25 человек погибли.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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