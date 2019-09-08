О небольшом Тулуне, в который этим летом пришла большая беда, сегодня в стране знают, наверное, все. Но мало кому известно, что город, треть которого смыло наводнением, вчера, в Единый день голосования, выбирал мэра и городскую думу.

В списках избирателей в Тулуне значатся более 34 тысяч жителей. В городе работали 35 постоянных участков и еще два - в местах временного пребывания - в больнице и следственном изоляторе. Восемь участков попали в зону затопления. И если половину из них успели отремонтировать и подготовить к Единому дню голосования, то еще четыре пришлось переносить. Например, два участка было в школе N 20. Но поскольку ее решили не восстанавливать, то и места для голосования пришлось подбирать новые. Один разместился по соседству, в пятиэтажке на улице Карбышева в бывшей аптеке. Панельку топило по второй этаж, аптека съехала. А небольшое помещение подсушили, подновили, поставили кабинку и урну. Второй УИК из школы перенесли аж в конец улицы, в городской центр досуга. Сюда вода не добралась. Впрочем, и многие избиратели тоже. Хотя по мнению избиркома Иркутской области, проблем с поиском участков не возникало: информирование жителей быстро организовано на должном уровне, с использований соцсетей и месенджеров.

- Конечно, писали в газетах, объявляли по местному ТВ, листовки расклеивали о том, куда какой участок перенесли. Но люди с затопленных улиц сейчас живут кто где - по всему Тулуну. Кто-то вообще уехал из города, - считает местная жительница Наталья.

Наталья работает в газете, поэтому в курсе всех местных политических веяний.

- В этом году у нас пять кандидатов в мэры. Было шесть, но один снялся в конце августа. В этом году предвыборная агитация была довольно сдержанная. Баннеры висели, агитаторы ходили, листовки раздавали. Но и все. Мэр вообще агитацию не вел, он даже в отпуск не уходил. Сами понимаете, - пожимает плечами собеседница, - не до того было.

К местной власти жители настроены строго: "Пусть работают! Пусть разгребают эти завалы!"

Андрей, житель улицы Карбышева, - один из тех, кто не дошел. На вопрос почему - пожимает плечами. Он собирается переезжать к сыну в Красноярск, так что с городом себя уже не связывает.

- Я бы и хотел остаться здесь, но после наводнения цены на жилье поднялись неимоверно. За те деньги, которые я получил за свой дом в виде компенсации - очень приличные деньги, - в Тулуне такой же не куплю. А под Красноярском - вполне, - поясняет он.

Напомним, что этим летом правительство РФ сняло ограничение в выборе жилья для пострадавших от паводков пределами Иркутской области - теперь можно покупать новую жилплощадь в любом регионе России.

Сейчас Андрей продолжает жить в затопленном доме, не захотел переезжать в общежитие. Подсушил, отремонтировал. Но дом все равно идет под снос вместе со всей улицей. Мужчина говорит, что сертификат он уже получил, и как только решит вопрос с покупкой, уедет к сыну.

Самые аккуратные избиратели - пенсионеры. Людмила Николаевна и Надежда Ивановна сходили проголосовать еще с утра - благо УИК рядом - в той самой бывшей аптеке. На кого пал их выбор, не говорят, но к местной власти настроены строго: "Пусть работают! Пусть разгребают эти завалы!"

Пенсионерок волнует, что на пострадавших улицах осталось немало развалин - частных домов (что-то вывезли военные и МЧС, что-то не дали рушить хозяева - на заборах тут и там можно увидеть табличку "не сносить!" и телефон хозяев), а главное - школы, садика и пятиэтажки, которую расселили.

- Здания не охраняются, ребятишки там вовсю уже лазят. Так и до беды недалеко, - переживают женщины.

Позиция по отношению к местной власти "Пусть работают, пусть убирают" довольно популярна в Тулуне. На вопрос "А так ли нужны были выборы?" почти все отвечают утвердительно. Хотя сразу после паводка даже депутаты Заксобрания предлагали отменить выборы. Избирком не нашел причин для отмены. Даже больше - для того чтобы позволить в условиях ЧС кандидатам вовремя передать комиссии все документы для регистрации, увеличил время ее работы. За два часа до закрытия выборов явка в Тулуне составила 27,9%. "Жалоб на нарушения не поступало. Ситуация в Тулуне находится на особом контроле, - отметила зампред областного избиркома Татьяна Шеметова.