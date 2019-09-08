Новости

В Москве подсчитывают голоса электронных избирателей 21:14
Врио главы Сахалина лидирует после обработки больше 90% протоколов 21:10
В Курганской, Оренбургской и Челябинской областях лидируют врио губернаторов 21:04
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам 20:58
Выбран район Москвы, в котором голоса пересчитают вручную 20:57
Звезда "Оно" и "Оно 2" сыграет в фильме о стрельбе в школе 20:55
В Забайкалье посчитано две трети голосов, лидирует Осипов 20:46
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях 20:32
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести 20:26
Врио главы Республики Алтай лидирует на выборах губернатора 20:23
ФК "Ростов" в товарищеском матче разгромил сборную "Сирии" 20:20
Выборы в Мосгордуму завершены 20:14
Нетаньяху назвал премьера Британии Борисом Ельциным 20:11
В Шереметьево Boeing экстренно прервал вылет 20:08
Мурманчанин переплыл Кольский залив за 14 минут 37 секунд 20:07
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале 19:56
Глава Мосгоризбиркома дал прогноз по явке 19:46
Явка на выборах в парламент КБР достигла почти 60 процентов 19:40
Стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4" и "Венома 2" 19:39
Престарелый самурай: выбираем подержанный Toyota Land Cruiser Prado 120 19:30
Горбунов: Явка на выборах в Мосгордуму превысила 17% 19:21
Явка на онлайн-выборах в Мосгордуму приблизилась к 100 процентам 19:20
Мосгоризбирком: Явка на электронном голосовании достигла 87,7% 19:14
Наблюдатели назвали эксперимент с электронным голосованием успешным 19:06
Комиссия Госдумы обсудит с Google данные о вмешательстве в выборы 18:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 20:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тулун подает голос

Как в городе, пострадавшем от наводнения, выбирали мэра и депутатов гордумы
Текст: Екатерина Дементьева (Иркутская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
О небольшом Тулуне, в который этим летом пришла большая беда, сегодня в стране знают, наверное, все. Но мало кому известно, что город, треть которого смыло наводнением, вчера, в Единый день голосования, выбирал мэра и городскую думу.

В списках избирателей в Тулуне значатся более 34 тысяч жителей. В городе работали 35 постоянных участков и еще два - в местах временного пребывания - в больнице и следственном изоляторе. Восемь участков попали в зону затопления. И если половину из них успели отремонтировать и подготовить к Единому дню голосования, то еще четыре пришлось переносить. Например, два участка было в школе N 20. Но поскольку ее решили не восстанавливать, то и места для голосования пришлось подбирать новые. Один разместился по соседству, в пятиэтажке на улице Карбышева в бывшей аптеке. Панельку топило по второй этаж, аптека съехала. А небольшое помещение подсушили, подновили, поставили кабинку и урну. Второй УИК из школы перенесли аж в конец улицы, в городской центр досуга. Сюда вода не добралась. Впрочем, и многие избиратели тоже. Хотя по мнению избиркома Иркутской области, проблем с поиском участков не возникало: информирование жителей быстро организовано на должном уровне, с использований соцсетей и месенджеров.

Фото: пресс-служба администрации Иркутской области
Ход восстановительных работ в Тулуне оценил Владимир Путин

- Конечно, писали в газетах, объявляли по местному ТВ, листовки расклеивали о том, куда какой участок перенесли. Но люди с затопленных улиц сейчас живут кто где - по всему Тулуну. Кто-то вообще уехал из города, - считает местная жительница Наталья.

Наталья работает в газете, поэтому в курсе всех местных политических веяний.

- В этом году у нас пять кандидатов в мэры. Было шесть, но один снялся в конце августа. В этом году предвыборная агитация была довольно сдержанная. Баннеры висели, агитаторы ходили, листовки раздавали. Но и все. Мэр вообще агитацию не вел, он даже в отпуск не уходил. Сами понимаете, - пожимает плечами собеседница, - не до того было.

К местной власти жители настроены строго: "Пусть работают! Пусть разгребают эти завалы!"

Андрей, житель улицы Карбышева, - один из тех, кто не дошел. На вопрос почему - пожимает плечами. Он собирается переезжать к сыну в Красноярск, так что с городом себя уже не связывает.

- Я бы и хотел остаться здесь, но после наводнения цены на жилье поднялись неимоверно. За те деньги, которые я получил за свой дом в виде компенсации - очень приличные деньги, - в Тулуне такой же не куплю. А под Красноярском - вполне, - поясняет он.

Напомним, что этим летом правительство РФ сняло ограничение в выборе жилья для пострадавших от паводков пределами Иркутской области - теперь можно покупать новую жилплощадь в любом регионе России.

Сейчас Андрей продолжает жить в затопленном доме, не захотел переезжать в общежитие. Подсушил, отремонтировал. Но дом все равно идет под снос вместе со всей улицей. Мужчина говорит, что сертификат он уже получил, и как только решит вопрос с покупкой, уедет к сыну.

Жители Тулуна приобретают новое жилье за бюджетные средства

Самые аккуратные избиратели - пенсионеры. Людмила Николаевна и Надежда Ивановна сходили проголосовать еще с утра - благо УИК рядом - в той самой бывшей аптеке. На кого пал их выбор, не говорят, но к местной власти настроены строго: "Пусть работают! Пусть разгребают эти завалы!"

Пенсионерок волнует, что на пострадавших улицах осталось немало развалин - частных домов (что-то вывезли военные и МЧС, что-то не дали рушить хозяева - на заборах тут и там можно увидеть табличку "не сносить!" и телефон хозяев), а главное - школы, садика и пятиэтажки, которую расселили.

- Здания не охраняются, ребятишки там вовсю уже лазят. Так и до беды недалеко, - переживают женщины.

Позиция по отношению к местной власти "Пусть работают, пусть убирают" довольно популярна в Тулуне. На вопрос "А так ли нужны были выборы?" почти все отвечают утвердительно. Хотя сразу после паводка даже депутаты Заксобрания предлагали отменить выборы. Избирком не нашел причин для отмены. Даже больше - для того чтобы позволить в условиях ЧС кандидатам вовремя передать комиссии все документы для регистрации, увеличил время ее работы. За два часа до закрытия выборов явка в Тулуне составила 27,9%. "Жалоб на нарушения не поступало. Ситуация в Тулуне находится на особом контроле, - отметила зампред областного избиркома Татьяна Шеметова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков
Песков объяснил смысл "ручного управления"
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Ядерные бомбы США оказались с дефектом
В Ингушетии избрали главу республики