Полиция опровергла информацию об обстреле наблюдателей в Туве

Факт обстрела автобуса с наблюдателями и журналистами в Туве не нашел подтверждения в ходе проверки полицией места происшествия. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Март-оол Тарначы.

- Взяты объяснения с тех, кто находился в автобусе. Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить 3-4 всадника, 5-6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса, - приводит слова министра пресс-служба правительства Тувы.

Напомним, о ЧП с автобусом сообщил сегодня на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Сергей Натаров.

- Автобус остановила толпа из примерно 30-40 человек верхом на лошадях. Все они были в масках и с оружием. Нападавшие заблокировали движение автобуса и прострелили колеса, - описал обстоятельства происшествия Сергей Натаров.

В момент нападения в автобусе находилось 12 человек, помимо журналистов и наблюдателей, на участки ехали члены избирательной комиссии республики. Никто не пострадал.

По информации ГУ МВД по региону, до сих пор в полицию не поступило заявлений о пострадавших гражданах, нет жалоб на травмы и увечья. Нет ни каких требований и о возмещении материальном ущербе.

Сегодня в Туве проходят выборы депутатов в Верховный Хурал республики.