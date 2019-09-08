Новости

Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер 13:18
В Ингушетии избрали главу республики 13:10
Дед Мороз призвал голосовать на выборах 13:09
Два севастопольца вернутся домой в результате обмена заключенными 13:04
Игрока "Челси" избили из-за приставания к девушке другого футболиста 13:03
Собянин принял участие в голосовании по выборам депутатов Мосгордумы 12:50
В горах под Сочи выпал первый снег 12:44
ДИТ Москвы: Система электронного голосования на выборах в Мосгордуму работает в штатном режиме 12:42
В Астрахани зарегистрирована повышенная активность избирателей 12:42
На Урале наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах 12:40
Памфилова отметила хорошую явку на цифровом участке 9008 в Москве 12:35
На Кубани 87 участков оснастили комплексами обработки бюллетеней 12:32
В Улан-Удэ запустили бесплатные автобусы к избирательным участкам 12:29
Полиция опровергла информацию об обстреле наблюдателей в Туве 12:28
В Оренбурге врио главы региона проголосовал на губернаторских выборах 12:20
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам 12:17
В системе дистанционного электронного голосования в Мосгордуму произошел сбой 12:17
Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму 12:10
В Калмыкии озвучены первые данные о явке на выборах главы региона 12:05
На Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2 11:57
Явка на выборах в Сахалинской области превзошла ожидания облизбиркома 11:55
"Проект Косово" утрачивает поддержку в мире 11:49
На Чукотке и Камчатке завершились выборы 11:48
Явка на выборах губернатора Ставрополья на 10:00 составила 9 процентов 11:48
Потомок мушкетера понаблюдает за выборами в Вологде 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 12:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция опровергла информацию об обстреле наблюдателей в Туве

Текст: Дмитрий Мальков

Факт обстрела автобуса с наблюдателями и журналистами в Туве не нашел подтверждения в ходе проверки полицией места происшествия. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Март-оол Тарначы.

На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

- Взяты объяснения с тех, кто находился в автобусе. Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить 3-4 всадника, 5-6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса, - приводит слова министра пресс-служба правительства Тувы.

Напомним, о ЧП с автобусом сообщил сегодня на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Сергей Натаров.

- Автобус остановила толпа из примерно 30-40 человек верхом на лошадях. Все они были в масках и с оружием. Нападавшие заблокировали движение автобуса и прострелили колеса, - описал обстоятельства происшествия Сергей Натаров.

В момент нападения в автобусе находилось 12 человек, помимо журналистов и наблюдателей, на участки ехали члены избирательной комиссии республики. Никто не пострадал.

По информации ГУ МВД по региону, до сих пор в полицию не поступило заявлений о пострадавших гражданах, нет жалоб на травмы и увечья. Нет ни каких требований и о возмещении материальном ущербе.

Сегодня в Туве проходят выборы депутатов в Верховный Хурал республики.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край СФО Тыва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Ингушетии избрали главу республики
Глава бундестага предостерег от саботажа "Северного потока - 2"
Варшаву призвали к диалогу с Москвой
Депутат Европарламента призвал Париж отменить антироссийские санкции
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть