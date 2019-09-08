В Новосибирске к 10.00 проголосовали почти 20 тысяч избирателей

Как следует из материалов городского муниципального избиркома, это 1,65 процента от общего числа зарегистрированных избирателей.
При этом за первые два часа с открытия избирательных участков к урнам пришли около 1 процента новосибирцев, а 0,58 процента из числа жителей города сделали выбор в ходе досрочного голосования. Оно проходило с 28 августа по 7 сентября. Сейчас для свободного голосования открыт 691 участок, в том числе 13 действуют в местах временного пребывания горожан.
Пока наиболее активны жители Калининского, Октябрьского и Дзержинского районов, здесь голоса отдали уже от 2,4 до 2,6 тысяч человек. Меньше всего, 979 жителей, пришло на участки Железножорожного района, однако здесь и наименьшее число зарегистрированных избирателей - 44,7 тысячи. Большее всего избирателей - свыше 170 тысяч - проживают в Октябрьском районе.
Всего 1 миллион 185 тысяч новосибирцев смогут проголосовать за того или иного кандидата на пост градоначальника. Свои кандидатуры выдвинули 15 человек. Кроме выборов мэра жители 12-го одномандатного избирательного округа в Калининском районе Новосибирска участвуют в довыборах депутата горсовета.