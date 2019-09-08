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Единый день голосования
08.09.2019 08:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирске к 10.00 проголосовали почти 20 тысяч избирателей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Чуть больше 19,5 тысячи человек проголосовали на выборах мэра Новосибирска по данным на 10.00.

Как следует из материалов городского муниципального избиркома, это 1,65 процента от общего числа зарегистрированных избирателей.

Фото: cikrf.ru
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При этом за первые два часа с открытия избирательных участков к урнам пришли около 1 процента новосибирцев, а 0,58 процента из числа жителей города сделали выбор в ходе досрочного голосования. Оно проходило с 28 августа по 7 сентября. Сейчас для свободного голосования открыт 691 участок, в том числе 13 действуют в местах временного пребывания горожан.

Пока наиболее активны жители Калининского, Октябрьского и Дзержинского районов, здесь голоса отдали уже от 2,4 до 2,6 тысяч человек. Меньше всего, 979 жителей, пришло на участки Железножорожного района, однако здесь и наименьшее число зарегистрированных избирателей - 44,7 тысячи. Большее всего избирателей - свыше 170 тысяч - проживают в Октябрьском районе.

Всего 1 миллион 185 тысяч новосибирцев смогут проголосовать за того или иного кандидата на пост градоначальника. Свои кандидатуры выдвинули 15 человек. Кроме выборов мэра жители 12-го одномандатного избирательного округа в Калининском районе Новосибирска участвуют в довыборах депутата горсовета.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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