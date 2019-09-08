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08.09.2019 09:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В пострадавшем от паводка Тулуне проголосовали 11% избирателей

Текст: Дмитрий Мальков

Сегодня в Тулуне Иркутской области проходят выборы мэра города. По данным избирательной комиссии региона, на 12 часов дня по местному времени свой голос пришли отдать три тысячи человек. Это 11,2 процента от имеющих права голоса горожан.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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В общей сложности жителям Иркутской области предстоит определиться с главами 15 городов и районов. Еще в ряде территорий - выборы депутатов местных дум, в том числе - в Иркутске.

Самая большая явка к полудню отмечалась в Катангском районе, где уже проголосовало 45 процентов избирателей. Далее следуют Баяндаевский и Осинский районы.

Между тем в серьезно пострадавшем от паводка регионе пока областным избиркомом отмечается аномально низкая активность избирателей. В среднем по территории на 12 часов дня она составляла 9,28 процента.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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