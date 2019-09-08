В пострадавшем от паводка Тулуне проголосовали 11% избирателей

Сегодня в Тулуне Иркутской области проходят выборы мэра города. По данным избирательной комиссии региона, на 12 часов дня по местному времени свой голос пришли отдать три тысячи человек. Это 11,2 процента от имеющих права голоса горожан.

В общей сложности жителям Иркутской области предстоит определиться с главами 15 городов и районов. Еще в ряде территорий - выборы депутатов местных дум, в том числе - в Иркутске.

Самая большая явка к полудню отмечалась в Катангском районе, где уже проголосовало 45 процентов избирателей. Далее следуют Баяндаевский и Осинский районы.

Между тем в серьезно пострадавшем от паводка регионе пока областным избиркомом отмечается аномально низкая активность избирателей. В среднем по территории на 12 часов дня она составляла 9,28 процента.