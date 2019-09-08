В Республике Алтай явка за первые два часа превысила 11 процентов

Более 11,5 процента жителей Республики Алтай проголосовали за первые два часа после открытия избирательных участков. По данным республиканского избиркома, на выборы с 8.00 до 10.00 пришли 19,5 тысячи человек.

Участки будут работать до 20.00 по местному времени, всего в регионе проживает 161 тысяча человек, имеющих право отдать свой голос. В единый день голосования здесь проходят выборы главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай седьмого созыва.

Основная борьба развернулась за пост руководителя региона. На должность претендуют три кандидата: врио главы республики Олег Хорохордин, депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин, а также депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов. Проголосовать жители республики могут на 236 избирательных участках.