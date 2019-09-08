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Единый день голосования
08.09.2019 08:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Республике Алтай явка за первые два часа превысила 11 процентов

Текст: Никита Зайков (Гоно-Алтайск)

Более 11,5 процента жителей Республики Алтай проголосовали за первые два часа после открытия избирательных участков. По данным республиканского избиркома, на выборы с 8.00 до 10.00 пришли 19,5 тысячи человек.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Участки будут работать до 20.00 по местному времени, всего в регионе проживает 161 тысяча человек, имеющих право отдать свой голос. В единый день голосования здесь проходят выборы главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай седьмого созыва.

Основная борьба развернулась за пост руководителя региона. На должность претендуют три кандидата: врио главы республики Олег Хорохордин, депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин, а также депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов. Проголосовать жители республики могут на 236 избирательных участках.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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