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08.09.2019 20:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Врио главы Республики Алтай лидирует на выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах губернатора региона с результатом 59,75%. На данный момент обработаны 10,13% протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло ЦИК.

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На втором месте идет кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин, который набирает пока 30,81%. На третьем - Дмитрий Софронов (ЛДПР) с результатом 6,75%.

В регионе также прошли выборы Госсобрания (Эл Курултай) республики. По данным системы ГАС "Выборы", сейчас обработано 4,66% протоколов. Лидирует "Единая Россия" с результатом 33,19%. На втором - КПРФ, набравшая 32,12%. Третье место за ЛДПР - 12,54%. Остальные партии набрали менее 6%:  "Родина" (5,72%), "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (4,16%), КПСС (3,1%), Справедливая Россия (2,26%), Патриоты России (1,82%) и Яблоко (0,71%).

Напомним, в единый день голосования в Республике Алтай прошли выборы главы региона, председателя правительства, а также депутатов седьмого созыва. По данным регионального избиркома, на 18.00 в голосовании приняли участие 44,25% избирателей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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