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08.09.2019 17:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новый глава Ингушетии отправил в отставку правительство республики

Текст: Алена Ларина (Магас)

Новый глава Ингушетии отправил в отставку правительство республики вместе с премьером, заявив, что его будущий состав изменится. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе главы региона.

Фото: пресс-служба администрации главы Ингушетии
В Ингушетии избрали главу республики

В то же время, по словам Махмуд-Али Калиматова, опытные профессионалы, честно относящиеся к делу, также останутся. Главным качеством, которое предъявляется к новым министрам, он назвал порядочность.

- В это я вкладывают профессионализм, твердость в решениях, ведь главное для любого руководителя, считаю, сказать нет, когда он обязан это сделать. Он должен иметь мужество и внутренний стержень, - заявил он после церемонии своей инаугурации.

Старый кабинет министров будет исполнять обязанности до формирования его нового состава. Действующий председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев в августе попросил об отставке.

В Ингушетии также сменился сенатор от исполнительной власти региона. Вместо Муссы Чилиева, который занимал эту должность (ранее он возглавлял правительство Ингушетии), на пост назначен председатель совета депутатов Сунженского района республики Мухарбек Барахоев. Махмуд-Али Калиматов уже подписал соответствующий указ.

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