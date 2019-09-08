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Единый день голосования
08.09.2019 09:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ставрополье подсчет голосов пройдет под наблюдением камер

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае начались выборы губернатора. Все 1 283 избирательных участка в регионе открылись в 8 часов утра, сообщили в избирательной комиссии региона.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Сегодня в России проходит Единый день голосования

За пост главы края борются пять кандидатов - Владимир Владимиров ("Единая Россия"), который возглавляет регион с 2014 года, Геннадий Ефимов (ЛДПР), Николай Кряжев (КПСС), Александр Кузьмин ("Справедливая Россия") и Виктор Соболев (КПРФ).

Также 8 сентября в крае проходят выборы депутатов в девяти муниципальных образованиях региона.

По заявлению избирательной комиссии Ставропольского края, подсчет голосов будет транслироваться онлайн - во всех территориальных избирательных комиссиях установлены системы видеонаблюдения. А на итоговых протоколах будут стоять QR-коды. Такие меры помогут исключить любые случайности, а также попытки вмешательства при занесении результатов в систему.

Всего в Ставропольском крае - 1 887 330 избирателей. В Единый день голосования в регионе работают 36 территориальных избирательных комиссий и 1 283 избирательных участка, из которых 24 расположены в местах временного пребывания граждан. Более 60 участков оборудованы электронными системами обработки бюллетеней - так называемыми КОИБами.

За ходом голосования следят независимые общественные наблюдатели. Всего их 2557 человек. Все они работают на добровольческой основе.

Избирателям, которым по состоянию здоровья трудно принять участие в голосовании, помогут волонтеры. Ранее для таких добровольцев прошел обучающий семинар с участием "Российского Союза Молодежи" и избирательной комиссии Ставрополья. Им рассказали, как помочь проголосовать людям с инвалидностью, временно нетрудоспособным гражданам и пенсионерам.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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