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08.09.2019 09:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На выборах в КЧР инвалидов по зрению обеспечили трафаретами Брайля

Текст: Николай Грищенко
Фото: Избирком КЧР Фото: Избирком КЧР
Фото: Избирком КЧР

В Карачаево-Черкесии территориальная избирательная комиссия обеспечила инвалидов по зрению трафаретами с рельефно-точечным шрифтом Брайля для голосования на выборах депутатов Народного Собрания региона. Устройство доступно на избирательных участках республики.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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"Трафарет для избирательного бюллетеня - это папка-уголок из тонкого картона прямоугольной формы с открытыми правым и верхним краями. На его лицевой стороне находятся отверстия квадратной формы. Бюллетень для голосования вкладывается лицевой стороной вверх в трафарет, при этом наименования избирательных объединений и другие позиции бюллетеня совпадут с соответствующими отверстиями на трафарете", - сообщили "РГ" в пресс-центре избиркома КЧР.

Напомним, что в Карачаево-Черкесии в Единый день голосования выберут 246 депутатов различного уровня, в том числе 50 депутатов Народного Собрания.

Кроме того, будет замещен 151 мандат на выборах депутатов советов девяти муниципальных районов и 34 мандата на выборах депутатов четырех сельских поселений.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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