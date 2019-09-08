На выборах в КЧР инвалидов по зрению обеспечили трафаретами Брайля

В Карачаево-Черкесии территориальная избирательная комиссия обеспечила инвалидов по зрению трафаретами с рельефно-точечным шрифтом Брайля для голосования на выборах депутатов Народного Собрания региона. Устройство доступно на избирательных участках республики.

"Трафарет для избирательного бюллетеня - это папка-уголок из тонкого картона прямоугольной формы с открытыми правым и верхним краями. На его лицевой стороне находятся отверстия квадратной формы. Бюллетень для голосования вкладывается лицевой стороной вверх в трафарет, при этом наименования избирательных объединений и другие позиции бюллетеня совпадут с соответствующими отверстиями на трафарете", - сообщили "РГ" в пресс-центре избиркома КЧР.

Напомним, что в Карачаево-Черкесии в Единый день голосования выберут 246 депутатов различного уровня, в том числе 50 депутатов Народного Собрания.

Кроме того, будет замещен 151 мандат на выборах депутатов советов девяти муниципальных районов и 34 мандата на выборах депутатов четырех сельских поселений.